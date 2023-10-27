الجمعة 27 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غرب سوهاج يتسبب بتلف سيارات بسبب سوء التخطيط.. ورئيس الحي يرد

قطع معدنية سبب المشكلة
قطع معدنية سبب المشكلة

استغاث عدد من الأهالي والمارة وزارة التنمية المحلية ومحافظ سوهاج فيما يقوم به إدارة حي غرب سوهاج بزرع عدد من القطع المعدنية والمواسير غير الظاهرة للسائقين على نهاية الأرصفة لغرض حمايتها من التلف ممايراه الأهالي بدون داعي لوضعها مما يتسبب في فساد ممتلكاتهم وسياراتهم وخاصة أثناء الدوران للخلف في المنعطفات التي حددتها إدارة المرور لمنع السير عكس الإتجاه.

حدوث عدد كبير من التلفيات

يقول خالد احمد صاحب السيارة رقم "ب. ط. و" إنه أثناء سيره بشارع الجرجاوية رجوع من المستشفى وأثناء الدوران للخلف أمام نقابة العمال بسوهاج بشكل طبيعي بأن هناك ماسورة حديد قد اصطدمت بالسيارة من الجانب من مادة لحدوث عدد كبير من التلفيات في السيارة بسبب عدم ظهورها أو وضع أي لافتات عليها أو حتى تطويرها السائق أثناء الدوران للخلف في الوقت الذي يقوم منتجها فيه للسيارات المقبلة من الأمام.

وناشد محافظ سوهاج والمسؤولين بسرعة إزالة هذه الحواجز التي ليست لها أي قيمه سواء التضييق على المارة وتلف سيارات وممتلكاتهم الخاصة.

القطع المعدنية أدت لتلف أكثر من ثلاثة سياره

وأضاف محمدين عبد الراضي سائق تاكسي، أن هذه القطع المعدنية أدت لتلف أكثر من ثلاثة سياره لم يكن أصحابها يرونها أثناء الدوران للخلف وطلبنا المسؤولين عن هذه الطرق بإزالتها أو معرفة سببها وضعها دون رد منطقي من إدارة الحي والمرور، مناشدًا محطة سوهاج ووزير التنمية المحلية بسرعة التحقيق في الأمر ومعرفة سبب ذلك وإزالته بسرعة.

وتواصلت "الدستور"، مع أحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج،  لمعرفة سبب وضع هذه القطعة المعدنية التي تؤدي إلى تلف السيارات، والذي أفاد: بأنه تم وضعها لحماية الرصيف من السيارات بعد تهدمه لأكثر من مرة.

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حي غرب سوهاج وزارة التنمية المحلية شارع الجرجاوية محافظ سوهاج نقابة العمال بسوهاج

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