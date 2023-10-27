الجمعة 27 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الأحد.. ياسمين الخيام تتحدث عن رسالة الفن لدعم غزة فى "واحد من الناس"

برنامج واحد من الناس
برنامج واحد من الناس

يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي في برنامجه "واحد من الناس" على قناة "الحياة"، يومي الأحد والاثنين المقبلين، الحاجة ياسمين الخيام، في حوار فني وإنساني، ويذاع برنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساء الأحد والإثنين عبر شاشة قناة الحياة.

ياسمين الخيام فى "واحد من الناس"

تكشف الحاجة ياسمين الخيام خلال اللقاء عن كواليس أهم أعمالها الفنية سواء في تترات المسلسلات أو الأغاني الوطنية وحرصها علي المشاركة في كل المناسبات الوطنية ولماذا أصبحت هذه الأغنيات خالدة على مر الزمن ويتم الاستعانة بها حتى الآن مثل أغنية "مبروك مبروك".

كما تكشف "الخيام" عن إضافتها للدعاء في أغنية "استيقظي يا امتي"، والتي سنستمع لها بعد إضافة الدعاء إليها، وكذلك تتحدث عن أهمية الدور الكبير لوالدها الشيخ الحصري في حياتها.

كما تتحدث عن تتر وأغنية محمد رسول صول الله والتي عاشت لسنوات طويلة وما زالت، وأيضا تتر مسلسل الأنصار، والإسلام والإنسان وساعة ولد الهدي، وأيضا تجربتها الخاصة مع الشاعر عبد الرحمن الأبنودي وأغنية “أمتك يا محمد” والتي قدمتها وقت غزو العراق للكويت، وكواليسها.

كما تتحدث عن أغنية "استيقظي يا أمتي"، وأغنية المصريين أهمه، أرض الفيروز، وأيضا تجربتها مع أسماء الله الحسنى مع عمار الشريعي، وأغنية مبروك مبروك عليكم وعلينا.

كما توجه رسالة إلى شعوب العالم أن تستيقظ بعد ضياع الإنسانية، بسبب الأحداث الجارية في غزة والتي قد جددت الوجع والألم، وتتحدث عن دور الفنانين ورسالتهم في ما يحدث في غزة.

برنامج واحد من الناس واحد من الناس ياسمين الخيام الفنانة ياسمين الخيام ياسمين الخيام في واحد من الناس

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