الأحد.. أبطال العملية "إيلات" ونجوم الفيلم ضيوفًا ببرنامج "واحد من الناس"

يستضيف الدكتور عمرو الليثي، الأبطال الحقيقين للعملية البحرية "إيلات" في حلقة خاصة واستثنائية من برنامج "واحد من الناس"، تُذاع على جزئين في العاشرة مساء الأحد والإثنين.

وتستضيف الحلقات كل من اللواء بحري نبيل عبد الوهاب ، لواء بحري عمر عز الدين ، ونجوم العمل الفني والفيلم الذي جسد تلك الملحمة "الطريق الي إيلات" المخرجة أنعام محمد علي، والفنان محمد عبد الجواد، والفنان هاني كمال.

وتتناول الحلقة ولأول مرة، أسرار وكواليس شهادات ابطال العملية البحرية " ايلات "والعديد من البطولات والاختراقات الناجحة التي تمت والتفحيرات التي حدثت، وكيف تحمل اللواء نبيل مشقة السباحة لمسافة 14 كيلو متر وهو شايل جثمان الشهيد فوزي البرقوقي.

كما يتحدث نجوم الفيلم لأول مرة، وأسرار جديدة عن هذا العمل الفني والذي يجسد بطولات الجيش والبحرية المصرية.

إضافة إلى العديد من الكواليس والأسرار التي تذاع ولأول مرة علي مدار حلقتي الأسبوع من برنامج واحد من الناس " الأحد والاثنين " علي شاشة الحياة.