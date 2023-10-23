الخارجية الألمانية تنصح رعاياها مجددا بمغادرة لبنان

نصحت وزارة الخارجية الألمانية، الرعايا الألمان مجددا إلى مغادرة لبنان في ضوء الصراع الدائر حاليا في الشرق الأوسط.

وقال متحدث باسم الخارجية اليوم الاثنين، إن هناك نحو 1100 مواطن ألماني يقيمون في لبنان سجلوا أسماءهم على قائمة التحوط من الأزمات التابعة للوزارة.

وأضاف المتحدث: "تعرفون أننا أصدرنا في الأسبوع الماضي طلبا بالمغادرة إلى المواطنين الألمان. ولهذا السبب نناشد كل الألمان الموجودين في لبنان المغادرة الآن".

وأوضح المتحدث أنه كانت هناك 17 رحلة جوية تجارية حتى ظهر اليوم فقط. وقال إن "الوضع خطير، ويتعين على من يمكنه المغادرة أن يغادر الآن إن أمكن".

يذكر أن سفاراتي الولايات المتحدة والسعودية قد دعتا مواطنيهما في لبنان للمغادرة، فيما أهابت الكويت بمواطنيها بالمتواجدين هناك بالعودة الطوعية.

وتأتي هذه الدعوات لأن المناطق الحدودية جنوب لبنان تشهد توترًا أمنيًا، وتبادلًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان.

كما يطلق عناصر ينتمون لبعض الفصائل الفلسطينية واللبنانية الصواريخ أحيانًا من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، وذلك بعد إطلاق حماس في السابع من أكتوبر الحالي، عملية "طوفان الأقصى"، وإعلان إسرائيل الحرب على غزة.