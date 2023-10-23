"قيد الصحفيين" تعلن حزمة قرارات مهمة للجان التمرين والمشتغلين

قال هشام يونس، وكيل نقابة الصحفيين، رئيس لجنة القيد بالنقابة، إن اللجنة اجتمعت اليوم واتخذت عدة قرارات تتعلق بلجنة تحت التمرين والمشتغلين وتمثلت القرارات في:

- تأجيل استلام الأرشيف الخاص بالصحفيين المتقدمين للجنة التمرين لحين إعلان الأسماء أو عند طلبها، حتى يتم إعداد مكان يتسع لجميع الأرشيف بطريقة منظمة.

- الصحف التي يتم القبول منها لأول مرة، طلبت اللجنة من وكيل النقابة للتسويات تقارير حول موقف الشكاوى التي حولها للمجلس أو التي تلقاها النقيب مباشرة.

- قررت اللجنة أن مَن حصل على قرارات من لجنة القيد الاستئتنافي وتم تأجيل قبوله سيتاح له التقدم لأوّل لجنة بشرط الحصول على الدورات المقررة للجنة تحت التمرين.

- تفعيل لائحة النقابة التي تنص على عقد لجنتين للقيد في العام، حيث إن اللجنة عقدت واحدة خلال يناير الماضي والثانية التي أعلن فتح باب التقديم لها في ٢٣ أكتوبر الجاري.

- التقديم للجنة سيكون مفتوحًا للصحف المعتمدة في النقابة على أن تعد اللجنة تقريرًا بالأعداد المتاح قبولها وسيتم عرضها على مجلس النقابة لاعتمادها.

- اللجنة تعقد اجتماعًا الأربعاء المقبل مع وكيل النقابة للتدريب، للاتفاق حول آليات الدورات التدريبية المؤهلة للقيد.

- فتح باب النقل لجدول المشتغلين من ١٤ نوفمبر حتى ٢١ نوفمبر.