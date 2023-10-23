التصريح بدفن جثة شاب سقط من علو بمدينة نصر

صرحت نيابة مدينة نصر بدفن جثة شاب عثروا عليه ملقى بأحد شوارع مدينة نصر، وذلك عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بمصرع شاب في ظروف غامضة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب عشريني مصاب بكسور وكدمات بمناطق متفرقة بالجسد، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات الأولية، تبين أن سبب الوفاة هو سقوط شاب من أعلى عقار، نتج عنه وفاته، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.