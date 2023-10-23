الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موقف مصابي برشلونة من اللحاق بالكلاسيكو أمام ريال مدريد

برشلونة
برشلونة

كشفت تقارير إعلامية، موقف مصابي فريق برشلونة من اللحاق بالمواجهة المنتظرة أمام ريال مدريد، في كلاسيكو الدوري الإسباني.

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال مدريد، يوم السبت المقبل، على ملعبه “مونتوجيك”، في قمة الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليجا” موسم 2023-2024.

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عيادة برشلونة ممتلئة على أخرها، حيث أن الفريق يُعاني من إصابة كلًا من جوليس كوندي، سيرجيو روبيرتو، رافينيا، بيدري جونزاليس، روبرت ليفاندوفسكي وفرينكي دي يونج.

وبحسب شبكة “راديو كتالونيا 1 " الإسبانية، فإنه ما زال لـ بيدري جونزاليس، البرازيلي رافينيا، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والهولندي فرينكي دي يونج، فرص للحاق بالكلاسيكو.

وأوضح التقرير أن أي من اللاعبين الستة المصابين لم يتدربوا اليوم الاثنين، وتم تأكيد استبعاد كوندي وسيرجيو روبيرتو من الكلاسيكو، لكن الأربعة الآخرين ما زالت حظوظهم قائمة في اللحاق بقمة الدوري الإسباني.

وتابعت الشبكة أنه تأكد غياب المصابين عن مواجهة شاختار، يوم الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا، لكن يتم تأهيلهم من أجل اللحاق بالكلاسيكو، ومع ذلك، فإنه في أقصى الحدود، سيحظى هؤلاء الأربعة بخيارات قليلة للبدء في المباراة، حيث أنه من المنتظر أن يُشاركوا كبدلاء.

وأردف التقرير أن الحالة الأكثر إثارة للقلق هي حالة بيدري، الذي أصيب منذ 24 أغسطس، وكانت التوقعات أن أمامه دقائق للمشاركة قبل الكلاسيكو ليتمكن من خوض المواجهة بضمانات، لكن مع نهاية فرصه في المشاركة ضد شاختار، فمن غير المرجح أن يُشارك في الكلاسيكو، فهو لم يلعب منذ شهرين، ولا يريدون في برشلونة المخاطرة بالانتكاسات المحتملة.

وذكرت الإذاعة أن المقربين من اللاعب والنادي، يؤكدون بأن بيدري لم يتعرض لأي انتكاسات في فترة تعافيه، وأن عودته للظهور أصبحت قريبة للغاية، لكن لا شيء أكيد حتى الآن.

برشلونة كلاسيكو الدوري الإسباني ريال مدريد الدوري الاسباني بيدري

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