بسبب القصف في غزة.. العالم العربي يرفع شعار “مفيش أفراح”

بات التضامن مع استشهاد الأبرياء في قطاع غزة أمرًا طبيعيًا ، ليس في الوطن العربي فقط، بل على مستوى العالم، بعد انتشار مقاطع الفيديو التي تبرز مدى بشاعة ما يتعرض له المدنيين في غزة، وخاصة النساء الأطفال العزل، في ظل القصف المستمر من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، بشكل مستمر دون انقطاع، مما أدى إلى انهيار أحياء بأكملها.

ويرصد التقرير التالي أبرز النجوم ممن تضامنوا مع ضحايا الحرب في غزة، وقاموا بإلغاء حفلاتهم.

القصف يلغي الحفلات

ألغى عدد كبير من النجوم حفلاتهم التى كان مقررًا تنظيمها في شهري أكتوبر ونوفمبر تضامنًا مع فلسطين في ظل ما يتعرض له قطاع غزة من قصف غاشم وحصار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

عمرو دياب

ألغى عمرو دياب حفله في دبي تضامنًا مع غزة وأكد حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام "تضامنًا مع الأحداث المؤلمة فى غزة، تم تأجيل حفل عمرو دياب حتى إشعار آخر" وأضاف البيان: "قلوبنا تنبض بالدعم والتضامن مع أهل فلسطين فى هذه الأوقات الصعبة".

نجوم مصر

كما قررت أنغام أيضًا تأجيل حفلها في دبي، وألغى أحمد سعد وروبي حفلهما في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

كما ألغى مغني الراب المصري حفلته بسبب الحالة النفسية التي يمر بها في ظل الظروف الراهنة، قائلًا عبر حسابه على “إنستجرام”: “نفسيتي متسمحش إن أغني للناس في حفله في الأحداث دي”.

العالم العربي

تم إلغاء حفل الفنان اللبناني وائل جسار بأحد الفنادق الكبرى بمصر الجديدة وتأجيل حفل الفنان محمد عبده الذي كان من المقرر إقامته يوم 4 نوفمبر المقبل.

كما قرر الفنان العراقي ماجد المهندس إلغاء حفله المقرر إقامته في الكويت يوم 27 أكتوبر الجاري، وكذلك ماجدة الرومي التي ألغت حفلها في دار الأوبرا العمانية، تضامنًا مع الأحداث.