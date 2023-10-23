الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل اتحاد جدة.. غياب بنزيما وجوتا يقود الهجوم أمام القوة الجوية

بنزيما
بنزيما

أعلن نونو سانتو المدير الفني لاتحاد جدة السعودي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره القوة الجوية العراقي مساء اليوم في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ويغيب عن قائمة الاتحاد الفرنسي كريم بنزيما قائد الفريق للراحة، بينما يقود الهجوم لأول مرة البرتغالي جوتا ويجاوره رومارينيو وعبدالرزاق حمدالله.

تشكيل اتحاد جدة.. غياب بنزيما وجوتا يقود الهجوم أمام القوة الجوية

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: عمر هوساوي، لويز فيليبي، مدالله العيان، أحمد بامسعود

خط الوسط: عوض النشري، نجولو كانتي، صالح العمري

خط الهجوم: جوتا، رومارينيو، عبدالرزاق حمدالله

 

ويحتل فريق اتحاد جدة المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط جمعها من فوز وحيد وتسجيل 3 أهداف والحفاظ على نظافة شباكه.

فيما يمني فريق القوة الجوية نفسه بالعودة بأفضل نتيجة من السعودية لمواصلة صدارته ترتيب المجموعة الثالثة خاصة وأنه يحتاج الى نقطة واحدة لضمان المركز الأول.

بينما يتواجد فريق القوة الجوية في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز في مباراة والتعادل في مثلها وتسجيل 4 أهداف وتلقي 3.

وخاض فريق اتحاد جدة مباراة واحدة فقط بعد إلغاب مواجهة مضيفه سباهان أصفهان الإيراني، والتى كان على استاد "نقش جهان"، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا.

وأصدر الاتحاد الآسيوى وقتها بيانا رسميا ذكر فيه "تم إلغاء المباراة في دوري أبطال آسيا 2023-2024 ضمن المجموعة الثالثة.

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