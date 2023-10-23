محافظ بورسعيد يستعرض مستجدات العمل فى تطوير منطقة شمال سهل الحسينية

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم، اجتماعا موسعا، لمتابعة آخر تطورات الموقف التنفيذي في أعمال تطوير منطقة شمال سهل الحسينية بجنوب بورسعيد، وإزالة المزارع السمكية المخالفة بمنطقة شمال الحسينية وتحويلها من الاستزراع السمكي للاستزراع النباتي، بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة وعبدالعظيم رمضان السكرتير العام المساعد، وممثلي هيئة التعمير والتنمية الزراعية، والمهندس سيد خلف وممثل مديرية الأمن وممثلي مديرية الزراعة وممثلي وزارة الزراعة ومسئولى الرى والصرف بمنطقة شرق الدلتا وممثلي وزارة الرى والإدارات المختصة.

المحافظ يناقش جهود تشغيل محطة الصرف الرئيسية بمنطقة سهل الحسينية ضمن اعمال تطوير المنطقة.

واستمع محافظ بورسعيد لشرح تفصيلي حول الجهود المبذولة من جميع الجهات المختصة بشأن تشغيل محطة الصرف الرئيسية بمنطقة شمال سهل الحسينية، وذلك في إطار الاستعداد للتحول من الاستزراع السمكي للاستزراع النباتي بالمنطقة، بداية من موسم الشتاء القادم، وتسهيل جميع الأعمال بما يضمن سرعة إنجازها وفقا لمدة زمنية محددة.

اللواء عادل الغضبان يشدد على اتخاذ الإجراءات العاجلة للقيام بالاستزراع النباتي بدءًا من موسم الشتاء القادم

وشدد محافظ بورسعيد على اتخاذ الإجراءات العاجلة بشأن تشغيل محطة الصرف الرئيسية وتذليل أي عقبات في هذا الشأن، مع عقد اجتماع عاجل لأعضاء اللجنة المسئولة عن أعمال التطوير، لبحث آليات العمل التي تضمن سرعة تشغيل المحطة وإزالة المعوقات.

التنسيق المستمر بين الجهات المختصة بالعمل والالتزام بالخطة الزمنية المحددة

كما شدد المحافظ على التنسيق بين الجهات المختصة والمعنية بتطوير منطقة شمال سهل الحسينية وتكثيف الجهود والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالعمل، لسرعة الانتهاء من أعمال تجفيف أرض شمال سهل الحسينية طبقا للجداول الزمنية المقررة، تماشيًا مع ما تشهده المحافظة من خطط التنمية المستدامة، مؤكدا أن ملف تطوير شمال سهل الحسينية يحظى بأهمية كبرى من القيادة السياسية.

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