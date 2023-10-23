الجمعة 27 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تعلن الخريطة الصنفية لزراعة محصول القمح وتوفير 100% من التقاوى

القمح
القمح

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث المحاصيل الحقلية الخريطة الصنفية لمحصول القمح التي ستتم زراعتها في محافظات الوجه القبلي والبحري نوفمبر المقبل، وتوفير التقاوي بنسبة 100% لزراعة 4 ملايين فدان مستهدفة هذا العام.

الخريطة الصنفية لمحصول القمح 

كشف تقرير لوزارة الزراعة أن الفترة الحالية تشهد تجهيز الأرض لعملية زراعة محصول القمح، حيث إن الميعاد الأمثل للزراعة في الوجه القبلي يبدأ من 10 نوفمبر، وفي الوجه البحري 15 نوفمبر.

وأضاف التقرير أنه يجب الالتزام بالسياسة الصنفية التي حددتها وزارة الزراعة، حيث يجب الابتعاد عن زراعة الأصناف الحساسة للإصابة بالأصداء في وجه بحري مثل سدس 12، ومصر 1، وجميزة 11.

وأشار إلى أن هناك مجموعة من الأصناف التي تتم زراعتها في مختلف أنحاء الجمهورية، مثل سخا 95، وجميزة 171، ومصر 3، ومصر 4، وسدس 14، إضافة إلى أصناف المكرونة في وجه قبلي بداية من بني سويف.

وأكد التقرير، أن الدولة تسعى جاهدة إلى الوقوف بجانب المزارعين، حيث تم توفير التقاوي المعتمدة بنسبة 100% لتغطية كافة المساحة المستهدفة على مستوى الجمهورية والمقدرة بنحو 4 ملايين فدان، إضافة إلى توافر الأسمدة للموسم الشتوي.

ووجه مجموعة من النصائح للمزارعين خلال الفترة الحالية، والتي تتمثل في: الزراعة بالأصناف المعتمدة وفقا للسياسة الصنفية، إضافة إلى التقاوي المعتمدة. الزراعة في الميعاد الأمثل للحصول على أعلى إنتاجية. تجهيز الأرض واتباع المعاملات الزراعية الجيدة.

من جانبه، قال الدكتور علاء خليل رئيس معهد المحاصيل الحقلية، إن القمح هو المحصول الاستراتيجي الأول في مصر، وتسعى الدولة إلى زيادة المساحة المنزرعة منها؛ لتقليل الفجوة القمحية، حيث إن هذه الفجوة تصل إلى 50%.

وأضاف خليل أن الدولة تسعى الدولة إلى زيادة الإنتاجية عن طريق محورين أساسيين، منها محاور زيادة إنتاجية القمح وتتمثل محاور زيادة إنتاجية القمح في التوسع الأفقي عن طريق زيادة المساحة المنزرعة، حيث تستهدف مصر هذا العام زراعة ما يقرب من 4 ملايين فدان، والتوسع الرأسي عن طريق استنباط أصناف جديدة تعطي إنتاجية عالية، وهذا ما تم تحقيقه العام الماضي، حيث وصلت إنتاجية بعض الحقول إلى 25 إردبا للفدان بل و30 إردبًا في حقول أخرى.

-الزراعة تعلن الخريطة الصنفية لزراعة محصول القمح وتوفير يواكيم لوف

مواد متعلقة

قناة الناس| أمين الفتوى يوضح حكم الشرع في إهمال الزوج لزوجته (فيديو)

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم خلال أسبوع (إنفوجراف)

لماذا أؤيد الرئيس؟.. المصريون والسيسى وعصا موسى «4»

"كنز الأستاذ".. حوار لم يُنشر من قبل لـ"نجيب محفوظ"

4 ساعات مع نجيب محفوظ فى خمارة القط الأسود

جمال شقرة: الإخوان أرهقوا كُتّاب التاريخ لكثرة أكاذيبهم ووالد حسن البنا أول من دعا للعنف فى مقال بمجلة «النذير»

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

الأوائل يتحدثون لـ«الدستور» عن «خلطة النجاح» و«طموحات المستقبل»

الأكثر قراءة

إسرائيل توافق على تهدئة فى غزة ليوم واحد بشرط إشراف دولى

مصادر: تنسيق مصرى قطرى لإطلاق سراح محتجزين من غزة مقابل هدنة

بعد تصاعد الدعوات الخبيثة لتهجير الفلسطينيين.. اللاءات المصرية الثلاث فى وجه إسرائيل

الباز يكشف سببين وراء موافقة إسرائيل على هدنة مشروطة

عاجل.. سقوط صاروخ فى طابا وإصابة 5 أشخاص جراء أحداث غزة

القاهرة الإخبارية.. تقارير إسرائيلية: بدء الهجوم البرى الشامل على قطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

ملطمة طابا

د.كريمة الحفناوى

مغامرة مراد منير على مسرح السامر

لواء. محسن الفحام

القائد والقضية

جلال حمام

حماس وإسرائيل.. عَودٌ على بدء

علي سعدة

أم الدنيا

ماجد حبته

.. ويعاقبون الأمم المتحدة!

د. محمد عفيفي

الكنيسة المصرية وفلسطين «٣»

عمرو موسى يكتب: الابتسامة الغربية الفاتنة لم تعد تغرى أحدًا

صور

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

محطة تل أبيب

المزيد

وقف الحرب في غزة قبل فوات الآوان.. كلمة قوية لمندوب مصر بالأمم المتحدة

مصادر: تنسيق مصرى قطرى لإطلاق سراح محتجزين من غزة مقابل هدنة

الوقود وتبادل أسرى.. هل تدفع إسرائيل ثمنًا من أجل صفقة مع حماس؟