الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استشهاد إبراهيم الأسطل عميد كلية التربية مع أسرته فى قصف إسرائيلى

إبراهيم حامد الأسطل
إبراهيم حامد الأسطل

استشهد، مساء الإثنين، البروفيسير إبراهيم حامد الأسطل، عميد كلية التربية في الجامعة الإسلامية، وزوجته وبناته الدكتورة ابتهال وأفنان، وعدد من أقاربه جراء القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال، قبل قليل، غارات عنيفة استهدفت منازل مأهولة في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

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وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طيران الاحتلال قصف منازل عدد من العائلات قرب مفترق عسقولة في حي الزيتون بمدينة غزة، وما زال العشرات عالقين تحت الأنقاض.

كما استهدفت طائرات الاحتلال منزلين في رفح، منزل منهم يعود لعائلة الزطمة بجوار مدرسة رابعة، ومنزل لعائلة أبوجزر مخيم بدر.

الصحة الفلسطينية: 5182 شهيدًا منذ بداية الأحداث فى قطاع غزة

قبل قليل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن أن حصيلة شهداء عدوان قوات الاحتلال المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 من أكتوبر الجاري، ارتفعت إلى 5182 شهيدا منهم 5087 في قطاع غزة، و17101 مصاب منهم 15273 في قطاع غزة.

وأضافت الصحة الفلسطينية أن نسبة الشهداء من الأطفال والسيدات والمسنين وصلت إلى نحو 70%، وبلغ عدد الشهداء من الأطفال من الحصيلة الإجمالية في قطاع غزة والضفة الغربية 1903 أطفال، فيما وصل عدد الشهيدات إلى 1024 سيدة، وعدد الشهداء من المسنين إلى 187.

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الرئيس السيسى ورئيس وزراء ماليزيا يؤكدان ضرورة الاستمرار فى توفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلى غزة

ولفتت الصحة الفلسطينية إلى أن شاحنات المساعدات التي دخلت أمس إلى قطاع غزة بلغت 14 شاحنة، لا تشكل سوى 3% من المعدل اليومي للاستيراد قبل العدوان.

كما رصدت الصحة الفلسطينية إصابات بالجدري والجرب والإسهال نتيجة سوء البيئة الصحية، واستخدام المياه من مصادر غير آمنة.

وأوضحت الصحة الفلسطينية، في بيانها اليوم، أن 20 مستشفى في قطاع غزة، و65% من منشآت الرعاية الصحية الأولية، توقفت عن العمل

الأسطل عميد كلية التربية الجامعة الإسلامية القصف الإسرائيلى قطاع غزة

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