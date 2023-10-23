الإثنين 23 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصحة الفلسطينية: 5182 شهيدًا منذ بداية الأحداث فى قطاع غزة

غزة
غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، قبل قليل، عن أن حصيلة شهداء عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 من أكتوبر الجاري، ارتفعت إلى 5182 شهيدا منهم 5087 في قطاع غزة، و17101 مصاب منهم 15273 في قطاع غزة.

وأشارت الصحة الفلسطينية، في بيان لها، إلى أن حصيلة الشهداء ارتفعت في الضفة الغربية المحتلة إلى 95 شهيدا، بارتقاء شهيدين برصاص الاحتلال في مخيم الجلزون شمال رام الله، وارتفع عدد الجرحى إلى 1828.

txt

"القاهرة الإخبارية": إطلاق رشقة صاروخية من غزة تجاه حيفا

وأضافت الصحة الفلسطينية أن نسبة الشهداء من الأطفال والسيدات والمسنين وصلت إلى نحو 70%، وبلغ عدد الشهداء من الأطفال من الحصيلة الإجمالية في قطاع غزة والضفة الغربية 1903 أطفال، فيما وصل عدد الشهيدات إلى 1024 سيدة، وعدد الشهداء من المسنين إلى 187.

ولفتت الصحة الفلسطينية إلى أن شاحنات المساعدات التي دخلت أمس إلى قطاع غزة بلغت 14 شاحنة، لا تشكل سوى 3% من المعدل اليومي للاستيراد قبل العدوان.

إصابات بالجدرى والجرب نتيجة سوء البيئة الصحية 

كما رصدت الصحة الفلسطينية إصابات بالجدري والجرب والإسهال نتيجة سوء البيئة الصحية، واستخدام المياه من مصادر غير آمنة.

وأوضحت الصحة الفلسطينية، في بيانها اليوم، أن 20 مستشفى في قطاع غزة، و65% من منشآت الرعاية الصحية الأولية، توقفت عن العمل.

txt

"التحالف الوطنى" يُعلن نجاح عبور الدفعة الثالثة من المساعدات إلى غزة (صور)

وأضافت الصحة الفلسطينية أن 3 مستشفيات إضافية خرجت عن الخدمة، ليرتفع عدد المستشفيات المتوقفة عن العمل نتيجة القصف أو نفاد الوقود إلى 10 مستشفيات من أصل 35 في قطاع غزة، ما يشكل نسبته 28%، وأن 10600 لتر من الوقود تم تأمينها من منظمة الصحة العالمية ووكالة "الأونروا" إلى مستشفى الشفاء.

مليون و400 ألف مواطن نزحوا من منازلهم

كما قدرت الصحة الفلسطينية عدد النازحين في قطاع غزة بنحو مليون وأربعمائة ألف مواطن، بواقع 685000 نزحوا لدى عائلات أخرى، و565 ألفا نزحوا في 148 مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، و101000 في المساجد والكنائس والأماكن العامة، و70000 في 67 مدرسة حكومية.

وهدد الاحتلال مليونا ومائة ألف مواطن بمغادرة أماكن سكنهم في مناطق شمال قطاع غزة، والتوجه إلى المناطق الجنوبية.

الصحة الفلسطينية شهداء الإحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية قطاع غزة

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى لوفد أمريكى: نرفض سياسات العقاب الجماعى والتهجير القسرى للفلسطينيين

عاجل.. الصين ترسل 6 سفن حربية إلى الشرق الأوسط

الهلال الأحمر: 55 شاحنة دخلت قطاع غزة.. ونتوقع دخول أخرى اليوم

"الحصة الأخيرة".. "حبيبة" تُبكي ملايين بعد استشهادها في قصف الاحتلال (فيديو)

الرئيس السيسى يستقبل وفدًا رفيع المستوى من الحزبين الديمقراطى والجمهورى بمجلس الشيوخ الأمريكى

الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم ومواعيد صرفه بالزيادة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

المسيحى الصهيونى والقضية الفلسطينية

مدحت بشاى

مؤتمر السلام.. والعبور الإنسانى الأروع

علي سعدة

نظرة على الأحداث

لواء.حمدى البطران

الإرادة المصرية

جلال حمام

عبرت المساعدات.. وفرضت مصر إرادتها

محمود خليل

«شريك الخيانة خائن»

ماجد حبته

لماذا نراها قمة ناجحة؟

رشا عبدالمنعم

فوهة الكاميرا مصوّبة لعقولنا.. عن دور المسرح الوثائقى فى مواجهة الأكاذيب

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

بدون فرصة: لماذا لا يتمكن حزب الله من القيام بهجوم مماثل لحماس ضد إسرائيل؟

مباحثات بين وزير الخارجية ونظيره الإيرانى: تبادلا التقييمات حول التصعيد فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى: قصف 320 هدفًا تابعًا لحركتى حماس والجهاد الإسلامى