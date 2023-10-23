الصحة الفلسطينية: 5182 شهيدًا منذ بداية الأحداث فى قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، قبل قليل، عن أن حصيلة شهداء عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 من أكتوبر الجاري، ارتفعت إلى 5182 شهيدا منهم 5087 في قطاع غزة، و17101 مصاب منهم 15273 في قطاع غزة.

وأشارت الصحة الفلسطينية، في بيان لها، إلى أن حصيلة الشهداء ارتفعت في الضفة الغربية المحتلة إلى 95 شهيدا، بارتقاء شهيدين برصاص الاحتلال في مخيم الجلزون شمال رام الله، وارتفع عدد الجرحى إلى 1828.

وأضافت الصحة الفلسطينية أن نسبة الشهداء من الأطفال والسيدات والمسنين وصلت إلى نحو 70%، وبلغ عدد الشهداء من الأطفال من الحصيلة الإجمالية في قطاع غزة والضفة الغربية 1903 أطفال، فيما وصل عدد الشهيدات إلى 1024 سيدة، وعدد الشهداء من المسنين إلى 187.

ولفتت الصحة الفلسطينية إلى أن شاحنات المساعدات التي دخلت أمس إلى قطاع غزة بلغت 14 شاحنة، لا تشكل سوى 3% من المعدل اليومي للاستيراد قبل العدوان.

إصابات بالجدرى والجرب نتيجة سوء البيئة الصحية

كما رصدت الصحة الفلسطينية إصابات بالجدري والجرب والإسهال نتيجة سوء البيئة الصحية، واستخدام المياه من مصادر غير آمنة.

وأوضحت الصحة الفلسطينية، في بيانها اليوم، أن 20 مستشفى في قطاع غزة، و65% من منشآت الرعاية الصحية الأولية، توقفت عن العمل.

وأضافت الصحة الفلسطينية أن 3 مستشفيات إضافية خرجت عن الخدمة، ليرتفع عدد المستشفيات المتوقفة عن العمل نتيجة القصف أو نفاد الوقود إلى 10 مستشفيات من أصل 35 في قطاع غزة، ما يشكل نسبته 28%، وأن 10600 لتر من الوقود تم تأمينها من منظمة الصحة العالمية ووكالة "الأونروا" إلى مستشفى الشفاء.

مليون و400 ألف مواطن نزحوا من منازلهم

كما قدرت الصحة الفلسطينية عدد النازحين في قطاع غزة بنحو مليون وأربعمائة ألف مواطن، بواقع 685000 نزحوا لدى عائلات أخرى، و565 ألفا نزحوا في 148 مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، و101000 في المساجد والكنائس والأماكن العامة، و70000 في 67 مدرسة حكومية.

وهدد الاحتلال مليونا ومائة ألف مواطن بمغادرة أماكن سكنهم في مناطق شمال قطاع غزة، والتوجه إلى المناطق الجنوبية.