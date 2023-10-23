الأمم المتحدة: أكثر من نصف سكان غزة أصبحوا نازحين داخليًا

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، اليوم الإثنين، إن حوالي 1.4 مليون من سكان غزة- أكثر من نصفهم - أصبحوا الآن نازحين داخليًا، ويلجأ العديد منهم إلى ملاجئ الطوارئ المكتظة التابعة للأمم المتحدة وفقًا لـ"رويترز".

وتابع مكتب تنسيق الشئون الإنسانية أن المئات وربما الآلاف من الأشخاص الذين فروا يعودون الآن، إلى الشمال بسبب القصف المتزايد في الجنوب ونقص المأوى.

الاحتلال يدفع الفلسطينيين إلى النزوح

وأكد متحدث باسم قوات الاحتلال لـ"رويترز": "يشجع الجيش الإسرائيلي سكان شمال قطاع غزة على التحرك جنوبًا وعدم البقاء بالقرب من أهداف حماس داخل مدينة غزة".

على صعيد آخر، قال عامل إغاثة ومصدران أمنيان لـ"رويترز" إن قافلة ثالثة من شاحنات المساعدات دخلت معبر رفح قادمة من مصر متجهة إلى قطاع غزة المحاصر.

فيما انضم منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى الدعوات المطالبة بهدنة إنسانية للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة في غزة إن ما لا يقل عن 5087 فلسطينيًا قتلوا في الغارات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر.

وأضافت أن من بين القتلى 2055 طفلًا، في حين أصيب 15273 شخصًا آخرون.