وفد "التنسيقية" يزور حزب الغد لاستطلاع رؤيته بشأن المرحلة القادمة

زار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين السبت الماضي، حزب الغد، والتقى رئيسه المهندس موسى مصطفى موسى وبعض قيادات الحزب.

حضر اللقاء من وفد التنسيقية النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ، وأمين سر التنسيقية، والنائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ وأحد قيادات التنسيقية، ونفين إسكندر ومارك مجدى من أعضاء التنسيقية.

واستمع وفد التنسيقية على مدار ساعتين كاملتين مقترحات حزب الغد (العاجلة) للفترة الرئاسية القادمة التى تبدأ يوم 3 أبريل القادم.

وقدم رئيس حزب الغد المقترحات الاقتصادية العاجلة والمطلوبة بشكل سريع مع بداية الفترة الرئاسية العاجلة، كما سلم رئيس الغد المقترحات مكتوبة لوفد التنسيقيه والتى يراها رئيس الغد افكارا عاجلة وملحة نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد.

مقترحات حزب الغد

كما عرض عادل عصمت المستشار السياسى لحزب الغد ورقة المقترحات السياسية لحزب الغد والتي يرى الحزب أنها مقترحات عاجلة وهامة للفترة الرئاسية القادمة، بالإضافة إلى بعض المقترحات التى تخص المحور الاجتماعي.

وكان قد ثمن المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، انطلاق قمة القاهرة للسلام، الذي عقدت بمشاركة دولية وإقليمية وعربية واسعة بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من أجل التوصل إلى حلول فعالة وجادة بشأن تطورات ومستجدات القضية الفلسطينية، والتأكيد على رفض فكرة النزوح أو تجهير الفلسطينين من أراضيهم سواء إلى سيناء أو اي مكان اخر خارج حدود أرضهم، مشيرا إلى أن العالم اليوم يجتمع على أرض مصرية لحشد التحركات العربية لصالح دعم القضية ومواجهة محاولات تصفيتها.

ولفت موسى، في بيان له، أن قمة القاهرة للسلام أكدت أن مصر ستظل مفتاح الاستقرار في المنطقة، ونصر اليوم تقود العالم وكافة التحريات دبلوماسية واسعة من أجل تهدئة الأوضاع في غزة ومحاولة الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار ونزيف المذابح الدموية التي يتلقاها الأبرياء والمدنيين والأطفال والنساء كل ساعة، واستشهادهم بدون أي ذنب.