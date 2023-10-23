الإثنين 23 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وفد "التنسيقية" يزور حزب الغد لاستطلاع رؤيته بشأن المرحلة القادمة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 زار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين السبت الماضي، حزب الغد، والتقى رئيسه المهندس موسى مصطفى موسى وبعض قيادات الحزب.

حضر اللقاء من وفد التنسيقية النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ، وأمين سر التنسيقية، والنائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ وأحد قيادات التنسيقية، ونفين إسكندر ومارك مجدى من أعضاء التنسيقية.

واستمع وفد التنسيقية على مدار ساعتين كاملتين مقترحات حزب الغد (العاجلة) للفترة الرئاسية القادمة التى تبدأ يوم 3 أبريل القادم.

وقدم رئيس حزب الغد المقترحات الاقتصادية العاجلة والمطلوبة بشكل سريع مع بداية الفترة الرئاسية العاجلة، كما سلم رئيس الغد المقترحات مكتوبة لوفد التنسيقيه والتى يراها رئيس الغد افكارا عاجلة وملحة نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد.

مقترحات حزب الغد

 كما عرض عادل عصمت المستشار السياسى لحزب الغد ورقة المقترحات السياسية لحزب الغد والتي يرى الحزب أنها مقترحات عاجلة وهامة للفترة الرئاسية القادمة، بالإضافة إلى بعض المقترحات التى تخص المحور الاجتماعي.

وكان قد ثمن المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، انطلاق قمة القاهرة للسلام، الذي عقدت بمشاركة دولية وإقليمية وعربية واسعة بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من أجل التوصل إلى حلول فعالة وجادة بشأن تطورات ومستجدات القضية الفلسطينية، والتأكيد على رفض فكرة النزوح أو تجهير الفلسطينين من أراضيهم سواء إلى سيناء أو اي مكان اخر خارج حدود أرضهم، مشيرا إلى أن العالم اليوم يجتمع على أرض مصرية لحشد التحركات العربية لصالح دعم القضية ومواجهة محاولات تصفيتها.

ولفت موسى، في بيان له، أن قمة القاهرة للسلام أكدت أن مصر ستظل مفتاح الاستقرار في المنطقة، ونصر اليوم تقود العالم وكافة التحريات دبلوماسية واسعة من أجل تهدئة الأوضاع في غزة ومحاولة الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار ونزيف المذابح الدموية التي يتلقاها الأبرياء والمدنيين والأطفال والنساء كل ساعة، واستشهادهم بدون أي ذنب.

حزب الغد الفترة الرئاسية المقبلة الرئيس السيسي المهندس موسى مصطفى تنسيقية الأحزاب السياسية

مواد متعلقة

بدء فترة تلقى تظلمات المرشحين المستبعدين من خوض الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى لوفد أمريكى: نرفض سياسات العقاب الجماعى والتهجير القسرى للفلسطينيين

رسميًا.. قبول أوراق 4 مرشحين لانتخابات الرئاسة 2024

عاجل.. الصين ترسل 6 سفن حربية إلى الشرق الأوسط

الهلال الأحمر: 55 شاحنة دخلت قطاع غزة.. ونتوقع دخول أخرى اليوم

تلاميذ مدرسة ابتدائية ببني سويف ينظمون ممرًا شرفيًا لمدير المدرسة لبلوغه سن المعاش

الرئيس السيسى يستقبل وفدًا رفيع المستوى من الحزبين الديمقراطى والجمهورى بمجلس الشيوخ الأمريكى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

موقف مصر النبيل

جمال-أسعد

المسيحى الصهيونى والقضية الفلسطينية

مدحت بشاى

مؤتمر السلام.. والعبور الإنسانى الأروع

علي سعدة

نظرة على الأحداث

لواء.حمدى البطران

الإرادة المصرية

جلال حمام

عبرت المساعدات.. وفرضت مصر إرادتها

محمود خليل

«شريك الخيانة خائن»

ماجد حبته

لماذا نراها قمة ناجحة؟

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

بدون فرصة: لماذا لا يتمكن حزب الله من القيام بهجوم مماثل لحماس ضد إسرائيل؟

مباحثات بين وزير الخارجية ونظيره الإيرانى: تبادلا التقييمات حول التصعيد فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى: قصف 320 هدفًا تابعًا لحركتى حماس والجهاد الإسلامى