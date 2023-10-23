"هـنموت فيها".. رسالة شعب صامد فوق ركام مباني قطاع غزة (فيديو)

“لن نرحل.. وسنبقى في أرضنا” بتلك الكلمات عبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن حال آلاف المواطنين في قطاع غزة أسير الحصار الذي فرضته قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ما يقرب من أسبوعين.

ورغم القصف المستمر الذي أتى على أكثر من 70% من البنية التحتية بقطاع غزة، إلا أن الفلسطينيين ظلوا صامدين متمسكين بحقهم التاريخي في الأرض، وتجمعت الأسر على ركام المباني المنهاردة في إعلان واضح للتحدي والصمود.

وقدم الشعب الفلسطيني درسًا في الصمود والتمسك بالأرض، ورفض سياسة التهجير التي تاحول قوات الاحتلال فرضها، إذ تواصل على مدار الساعة قصف المنازل وهدم المساجد والمستشفيات والكنائس والمدارس، مرتكبًا عملية إبادة جماعية في حق المواطنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.



أشار المواطنين في قطاع غزة، أنهم لن يتركوا أرض غزة حتى لو أصبحت رماد، حتى ولو قتل كل الأحبة فلن يرحلوا ويتركوا أرضهم للاحتلال الإسرائيلي يعيث في الأرض فسادًا، كما أعتاد دومًا.



