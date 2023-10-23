الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مؤتمر دالوت: علينا الفوز في لقاء كوبنهاجن ومحظوظ للتعرف على بوبي تشارلتون

ديوجو دالوت
ديوجو دالوت

أشاد الأوروجوياني ديوجو دالوت، مدافع مانشستر يونايتد، ببوبي تشارلتون، أسطورة النادي والمنتخب الإنجليزي، مشيرًا إلى أنه على الجميع اتباع خطواته.

وكان مانشستر يونايتد، قد أعلن يوم السبت الماضي، وفاة نجمه السير بوبي تشارلتون، المتوج مع إنجلترا بلقب مونديال 1966، عن عمر يناهز 86 عامًا.

وتحدث دالوت خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة كوبنهاجن الدنماركي، في دوري أبطال أوروبا، حيث قال: "أولًا، إنه لشرف كبير، عندما تنظر إلى أهداف السير بوبي وتجد أنها مرتبطة بأحد أهدافك. لقد كنت محظوظًا بما يكفي للتعرف عليه. لقد كان موجودًا دائمًا خلال المباريات وكان يمثل النادي".

وأضاف: "علينا أن ننظر إلى الوراء ونرى، إذا فازت أساطير مثل هذه بأفضل الألقاب، فعلينا أن نتبع هذه الخطوات.

وتحدث ديوجو دالوت عن زخم الفريق في المستقبل، حيث قال: "أعتقد أن كل مباراة بالنسبة لنا هي فرصة لإظهار قدرتنا على بناء الثقة والزخم. عندما تفوز، يكون من الأسهل الحصول على تلك الثقة، وعندما لا تلعب بالطريقة التي تريدها، عليك أن تجد طريقة للفوز. لقد أظهرنا تلك الجودة ونحتاج إلى استغلال هذه الانتصارات من أجل الزخم".

وسيستقبل مانشستر يونايتد، ضيفه كوبنهاجن الدانماركي، يوم غدٍ الثلاثاء، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (أولد ترافورد)، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل مانشستر يونايتد، المركز الرابع، في المجموعة، دون رصيد من النقاط، بعد خسارته مباراتي الجولتين الأولى والثانية، أمام بايرن ميونيخ الألماني وجلطة سراي التركي.

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