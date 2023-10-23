الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لعامل تعاطى الحشيش فى سوهاج

حشيش
حشيش

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بتعاطي المخدرات بمركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير، وعضوية المستشارين فتحي أبو زيد، ومحمد يوسف عبد الله، بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة لشهر مارس سنة 2023، حينما وجهت النيابة العامة للمتهم "أ،ر" عامل تهمة إحراز جوهرين "الحشيش، ميثامفيتامين" بقصد التعاطي، حيث وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بإحراز كمية من المخدرات للتعاطي. 

 وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

جنايات سوهاج محكمة مركز البلينا النيابة العامة

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