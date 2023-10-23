مطار العريش يستقبل طائرتى مساعدات قادمتين من تركيا ودبى

استقبل مطار العريش الجوي، اليوم الإثنين، طائرتين، إحداهما قادمة من تركيا وأخرى من دبي تابعة لمنظمة الصحة العالمية، تحملان مساعدات تمهيدًا لإدخالها إلى غزة عبر معبر رفح البري، حسبما أفادت به فضائية "إكسترا نيوز".

وتسلمت "الهلال الأحمر المصري" شحنات المساعدات التي وصلت على متن الطائرتين، وهى 20.5 طن على متن الطائرة التركية، و9.4 طن على متن الطائرة القادمة من دبي.

وسبق واستقبل مطار العريش شحنة مساعدات قادمة من العراق، تضمنت 9 أطنان مواد غذائية، وطائرة مساعدات قادمة من الكويت تضمنت 40 طنًا من المواد الغذائية والطبية وثلاث سيارات إسعاف مقدمة من الهلال الأحمر الكويتي والجمعية الكويتية للإغاثة.