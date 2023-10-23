نقيب الصحفيين الفلسطينيين: صحفيون تلقوا تهديدات بالقتل من الاحتلال

قال ناصر أبوبكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، إن الاحتلال الإسرائيلي أغلق مؤسسات إعلامية ودمر بعضها.

وأضاف أبوبكر، خلال مؤتمر صحفي نظمته نقابة الصحفيين المصرية، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت أكثر من ٢٥ صحفيًا فلسطينيًا بينهم صحفي جريح على "حمالة"، علاوة على الكثير من المضايقات واستهداف الصحفيين.

وتابع: "عشرات الصحفيين استلمنا منهم تقارير تتضمن تهديدات بالقتل من الاحتلال الإسرائيلي، حيث يتصلون صوتيًا من خلال أرقام معروفة وليست مجهولة".

فيما حث عبدالوهاب الزغيلات، رئيس لجنة الحريات باتحاد الصحفيين العرب، على ضرورة مواجهة الكذب والاعتداء المباشر، وليس لفلسطين فقط، لأن ما يحدث وارد أن يحدث في أي دولة مصرية.

وأضاف رئيس لجنة الحريات باتحاد الصحفيين العرب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد في حديثه أن الهجرة خط أحمر، وهذا يؤكد موقف الدولة المصرية للقضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقف بجانب أهالي غزة، موضحًا أنه يجب علينا كإعلاميين ضرورة معرفة ما يحدث على أرض غزة.

وطالب الزغيلات الإعلاميين بالابتعاد عن استضافة "الصهاينة" في القنوات تحت عنوان الحيادية، مشيرًا إلى أنه سيتم عمل منصة للرد على أكاذيب الصهاينة.

مؤتمر صحفى لـ"ناصر أبوبكر" نقيب الصحفيين الفلسطينيين

وتنظم نقابة الصحفيين مؤتمرًا صحفيًا بحضور ناصر أبوبكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، حول جرائم الاحتلال الإسرائيلى بحق الصحفيين الفلسطينيين فى قطاع غزة، والضفة الغربية.

وتستضيف نقابة الصحفيين النقيب الفلسطينى فى إطار التنسيق المستمر بين النقابتين فى عمليات رصد، وتوثيق الجرائم الإسرائيلية بحق الصحفيين، وآخر تطورات الحرب الوحشية ضد الشعب الفلسطينى.

ويتحدث النقيب الفلسطينى غدًا عن آخر تطورات الوضع فى غزة والضفة، كما يستعرض المؤتمر خطوات النقابتين المصرية، والفلسطينية لمواجهة العدوان، وكذلك للتصدى للانتهاكات بحق الصحفيين، وسبل دعم الزملاء بكل الوسائل المتاحة والقانونية.

وأكد خالد البلشى نقيب الصحفيين تضامن النقابة المصرية مع الصحفيين، وناقلى الحقيقة فى فلسطين، الذين يتعرضون لواحدة من أبشع الجرائم، التى تواجه الصحفيين، مؤكدًا مطالبة النقابة المصرية بضرورة محاسبة مرتكبى الجرائم بحق الصحفيين بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وشدد البلشى على سعى النقابة المصرية لتقديم كل سبل الدعم للزملاء فى فلسطين المحتلة، مؤكدًا أنه خاطب نقابات واتحادات الصحفيين، ومؤسسات الدفاع عن حرية الصحافة الدولية بشأن الانتهاكات، التى يمارسها جيش الاحتلال، مطالبًا بتدخلهم لحماية الصحفيين الفلسطينيين وتنسيق الجهود لمحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين فى فلسطين، وجنوب لبنان.