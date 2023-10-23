الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يبحث سبل تعزيز التعاون مع سفير أذربيجان

لقاء محافظ أسوان
لقاء محافظ أسوان

استقبل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، سفير دولة أزربيجان بالقاهرة الدكتور بلكوف خان، وذلك بحضور الدكتور أحمد فرمان، مستشار المحافظة للسياحة والآثار والهوية البصرية، والمهندسة دينا إبراهيم، مسئول التعاون الدولي؛ لبحث سبل التعاون المشترك. 

ورحب اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بسفير دولة أذربيجان، لزيارته أسوان للاستمتاع بالمنتج السياحى المتنوع، مؤكدًا أن هناك تعاونًا بناءً ومثمرًا بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس دولة أزربيجان إلهام علييف، وهو الذي يعكس متانة وعمق العلاقات بين البلدين على قاعدة من التعاون المشترك فى مجالات عديدة، والتى شهدت تطورًا كبيرًا فى الآونة الأخيرة على مختلف الأصعدة. 

كما استعرض محافظ أسوان الفرص السياحية والاقتصادية والاستثمارية التى تتفرد بها عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية لاستغلال الثروات التعدينية والمحجرية، بالإضافة إلى أن أسوان، باعتبارها الباب الملكى نحو الأسواق الإفريقية، فإنها تشهد تنفيذ المنطقة اللوجستية المتكاملة بكركر لتنشيط حركة التبادل التجارى، وهو الذى يتكامل مع ما تقوم به الدولة المصرية أيضًا من تحقيق إنجازات متتالية خلال 10 سنوات بتنفيذ مشروعات غير مسبوقة فى المبادرات الرئاسية كحياة كريمة، والتأمين الصحى الشامل، والتحول الرقمى، علاوة على الكبارى والمحاور الطولية والعرضية، وغيرها من قطاعات العمل العام. 

تعزيز التعاون مع أذربيجان 

وأعرب محافظ أسوان أنه تمني تتويج أوجه التعاون بتوقيع تؤامة بين أسوان وإحدى مدن أذربيجان، مع السعى لتشغيل رحلات الطيران الشارتر المباشرة من مدن أذربيجان لأسوان، للاستمتاع ببانوراما التطوير والتجميل، وأيضًا بالمعالم والمزارات والمناطق السياحية والأثرية، مما سيساهم فى زيادة معدلات الحركة السياحية الوافدة لأفضل مشتى عالمى.  

من جهته، أشاد سفير دولة أذربيجان بحفاوة الاستقبال من محافظ أسوان، فضلًا عن اللمسات الجمالية التى شهدها فى كل مكان، وهو ما نقله له سفراء الدول المختلفة خلال زيارتهم لأسوان، والتى لها مكانة كبيرة فى قلوب شعب أذربيجان. 

وأكد سفير دولة أذربيجان أنه حريص فى هذه الزيارة الأولى له لأسوان بأن ينقل الصورة الكاملة للمسئولين بحكومته، لتحقيق المزيد من أوجه التعاون خلال الفترة المقبلة. 

وفى نهاية اللقاء، تبادل محافظ أسوان وسفير أذربيجان الدروع والهدايا التذكارية اعتزازًا وتقديرًا بعلاقات الصداقة بين الجانبين.

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محافظ أسوان سفير دولة أزربيجان الفرص السياحية تبادل الدروع والهدايا الفرص الاقتصادية

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