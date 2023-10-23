إزالة 31 حالة تعدٍ في 6 مراكز بالبحيرة (صور)

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف حملات إزالة التعديات على الفور والالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائيًا للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية وكذا التعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية وتفعيل الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملًا.

حملة مكبرة لإزالة التعديات

وشهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 31 حالة تعدٍ بمساحة 4323 م2 بنطاق 6 مراكز عبارة عن إزالة: 11 حالة تعدٍ بمساحة 1530 م2 عبارة عن شدات خشبية وردم حفر وسملات خرسانية برشيد،و 6 حالات تعدٍ بمساحة 1225 م2 عبارة عن أسوار طولية وعرضية وإيقاف أعمال حفر بنطاق الواحدت المحلية لقريتي الوفائية وكوم زمران وبندر الدلنجات.

كما تم إزالة 6 حالات تعدٍ بمساحة 684 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض والأسمنت وشدات خشبية وردم حفر بنكاق قرى قليشان والنبيرة وصفط الحرية باتياي البارود، 3 حالات تعدٍ بمساحة 420 م2 عبارة عن شدات خشبية بنطاق قرى سيدي عقبه وسرنباي وكوم النصر بالمحمودية، 4 حالات تعدٍ بمساحة 384 م2 عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض وتشوينات وأساسات من الطوب الابيض والاحمر وشدات خشبية بإدكو، حالة تعدٍ بمساحة 80 م2 عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض بقرية ابو الشقاف بحوش عيسى.

و أشارت نائب محافظ البحيرة، إلى أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية فى جميع مدن وقرى محافظة وذلك لرصد كافة أعمال البناء المخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.