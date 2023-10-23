"مصر للتميز الحكومى" تواصل فعاليات برنامج "الابتكار فى الخدمات الحكومية"

تواصل جائزة مصر للتميز الحكومي بالتعاون مع شركة NI للاستشارات وهيكلة المشروعات، فعاليات المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي "الابتكار في الخدمات الحكومية"، والذي استمر على مدار يومين بمشاركة 24 متدربًا من مديري مكاتب الخدمات الحكومية على مستوى الجمهورية.

وشملت المكاتب: البريد، الشهر العقاري والتوثيق، التأهيل الاجتماعي، الصحة، التموين والمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين ومن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى وكذا المتأهلين ضمن قائمة العشر الأوائل بالدورة السابقة لجائزة مصر للتميز الحكومي 2022.

جائزة مصر للتميز الحكومي

وأشارت سهى سعيد، المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي إلى حرص إدارة الجائزة على الاستمرار في نشر التوعية وبناء القدرات لدعم النماذج المتميزة والناجحة؛ لتطوير أفكارهم لاستكمال مسيرتهم العملية والعلمية، بما يسهم في استدامة التميز. مؤكدة أن الغرض الرئيسي من الجائزة ليس مجرد محطة وصول للفوز، بل رحلة مستمرة لنشر ثقافة التميز والتطوير لإحداث نقلة نوعية في أداء الفرد والمؤسسة، بما ينعكس على جودة حياة المواطن وتعزيز تنافسية الدولة.

تطوير أداء العاملين بالقطاع الحكومي

من جهته؛ أشار المهندس إيهاب مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بشركة NI للاستشارات وهيكلة المشروعات، إلى أهمية التدريب في تطوير أداء العاملين بالقطاع الحكومي من أجل مواكبة خطة الدولة في تطوير وتحسين الخدمات الحكومية، وأضاف أن البرنامج التدريبي الابتكار في الخدمات الحكومية هو جزء من الأهداف المؤسسية لتطوير منظومة الخدمات الحكومية؛ تماشيًا مع رؤية مصر 2030 للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري.

تناول التدريب الموضوعات المرتبطة بكيفية بناء الجاهزية للابتكار الحكومي في تقديم الخدمات الحكومية، المبادئ الأساسية للتفكير التصميمي، إضافة إلى تبادل المقترحات والأفكار الإبداعية بين المشاركين؛ بهدف تقديم تجربة متعامل تحقق رضاءه عبر مختلف مراحل رحلته؛ للحصول على الخدمة، والتعرف على مهارات حل المشكلات بطريقة إبداعية، وذلك من خلال مجموعة من ورش العمل والأنشطة التدريبية المختلفة.

حاضر في التدريب الدكتورة منى العريشي، استشاري الابتكار والتفكير التصميمي.