الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدا.. نادى النيابة الإدارية يكرم 200 عضوا لحصولهم على الدكتوراه

نادى النيابة الإدارية
نادى النيابة الإدارية

يقيم نادى مستشارى النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عبدالروؤف موسى، غدا الثلاثاء، حفلا لتكريم مستشارى النيابة الإدارية الحاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير وأصحاب المؤلفات القانونية.

و يقام الحفل  تحت رعاية المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية.

الحفل يأتى فى إطار تقدير مجلس إدارة النادى لقيمة العلم

من جانبه أوضح المستشار أحمد جلال عضو مجلس ادارة النادى، أن الحفل يأتي فى إطار تقدير مجلس إدارة النادى لقيمة العلم، وتشجيعا من مجلس إدارة النادى  لأعضاء النيابة الإدارية فى الحصول على أعلى الدرجات العلمية، مضيفا أن الحفل سوف يشهد  تكريم 200 عضوا من أعضاء الهيئة.

نادي مستشاري النيابة الإدارية النيابة الإدارية المستشار عبدالروؤف موسى

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