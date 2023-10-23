هيئة الأسرى الفلسطينية: الاحتلال يستغل العدوان على قطاع غزة ويعذب المعتقلات

قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين إن سلطات الاحتلال تستغل عدوانها المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ17 على التوالي، للاستفراد بتعذيب المعتقلات داخل السجون، والتنكيل بهن بمختلف الأشكال.

ونوهت الهيئة في بيان، اليوم الإثنين، إلى أن إدارة السجون تمادت في تعذيب المعتقلات، مستغلة منع زيارة المحامين والأهل لهن، والتعتيم الكبير على وضع السجون بشكل عام.

السجانون مدجنون بالدروع الواقية ضد الرصاص

وأوضحت الهيئة أنها نقلت تفاصيل اقتحام سجن الدامون يوم 19/10، من قوة كبيرة من السجانين المدجنين بالدروع الواقية ضد الرصاص، وهم يحملون بأيديهم الهراوات وقنابل الغاز السام والأسلحة، حيث قاموا بقلب الغرف رأسا على عقب، و إفراغها من كل الأغراض، مثل: الطاولات، والكراسي، وأدوات المطبخ، والمواد التموينية، حتى الأمور الخاصة، والأغراض التي صنعنها، أو اشترينها من حسابهن الخاص، لدرجة أن الرسومات التي على الحائط لم تسلم من أيديهم حيث تم تمزيقها.

وأشارت الهيئة إلى أن قوات القمع ضربت المعتقلات بعد رفضهن ما يجري، وعزلت جزءا منهن، كما أغرقت الغرف بالغاز السام دون مراعاة لوجود القاصرات، والكبيرات بالسن، والمصابات والمريضات، علمًا بأن هناك معتقلات يعانين من حساسية وربو.

حملة اعتقالات كبيرة فى الآونة الأخيرة

إلى جانب ما سبق، تخضع المعتقلات لعقوبات مشددة منذ 16 يوما، على النحو التالي: منع المعتقلات من الاتصال بأهلهن والمنع من الزيارة، ومنع زيارة المحامين، والحرمان من الفورة، والحرمان من الكانتينا، والاستيلاء على كل الأدوات الكهربائية، وتقليص مدة الاستحمام إلى ربع ساعة في اليوم لكل غرفة، والاقتحامات المتكررة للغرف، وتهديدات بالقتل وشتائم مستمرة.

علما بأن هناك حملة اعتقالات كبيرة في الآونة الأخيرة، معظمها تحت ذريعة التحريض والنشاط على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ بلغ عدد المعتقلات الحالي قرابة الـ50 معتقلة في سجن الدامون، فضلا عن اللواتي في التحقيق أو في معبر سجن "الشارون"، وهذا الرقم قابل للتغيير في أي لحظة.

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، أن القوات البرية نفذت مداهمات محدودة في قطاع غزة.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، صباح اليوم، أن قوات الجيش هاجمت عناصر حركتي حماس والجهاد داخل الأنفاق وعشرات المقار العملياتية.

وأشار إلى أن القوات شنت هجومًا على مواقع عسكرية ونقاط مراقبة، قائلًا إن الجيش يواصل الاستعداد للمراحل المقبلة من الحرب.

وأكد: لدينا الكثير من الأسرى تم اعتقالهم أو العثور على جثثهم، ومقاتلو حماس يتعرضون لضربات عسكرية، ونعمل على جمع معلومات متعلقة بالمخربين.