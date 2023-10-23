الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تقديم خدمات طبية لـ659 مواطنًا خلال قافلتين سكانيتين بالبحيرة

القوافل الطبية
القوافل الطبية

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، باستمرار وتكثيف القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وتلبية كل احتياجاتهم في مختلف القطاعات وتوفير حياة كريمة لهم، مع ضرورة المتابعة المستمرة والدورية لجميع الخدمات التي يتم تقدمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة. 

قافلة طبية مجانية 

نظمت وحدة السكان بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات قافلة سكانية بقرية الجمالين التابعه لقرية الوفائية وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تضمنت تقديم خدمات طبية وعلاجية بمختلف التخصصات" 70 من الأطفال - 65 باطنة - 15 أمراض النساء - 10 اسنان - 27 تحاليل"، كما تم إجراء  تحاليل اعتلال كلوي لـ 25 حالة بالإضافة إلى تقديم خدمات مبادرتي حقك تنظمي و100 يوم صحة.

كما قامت الإدارة البيطرية بعلاج 300 من الأغنام ضد الطفيليات الداخلية ورش 670 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية بالإضافة الى توعية المواطنين عن الحمي الثلاثية ومبادرة تطوير مراكز تجميع الالبان وكذلك التوعية بأهمية التحصينات والتطعيمات، وتم توفير سيارة اسطوانات غاز بسعر المصنع وتوزيع 60 اسطوانه.

 وخلال القافلة تم التوعية بأهمية صحة المرأة وأورام الثدي وكيفية الفحص الذاتي طبقا للمرحلة العمرية لكل فتاة وسيدة وأعراض المرض وضرورة الاهتمام بالعلاج التكميلي في مرحلة التعافي وعدم إهماله.

قافلة طبية مجانية بإيتاي البارود 

ومن ناحية أخرى تم تنظيم قافلة طبية بالتنسيق مع مؤسسة راعي مصر بقرية معنيا بإيتاي البارود تم خلالها الكشف على 447 حالة بمختلف تخصصات "167 باطنه - 48 أسنان- 135 رمد - 97 عظام " بالإضافة إلى عمل نظارات لعدد 53 حالة.

قافلة طبية بالبحيرة مركز إيتاي البارود الدلنجات صحة البحيرة نهال بلبع

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