الإثنين 23 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

المطران عطاالله حنا: لا يمكن لهذا العدوان أن يستمر والمأساة الإنسانية في غزة تتفاقم

عطالله حنا
عطالله حنا

 قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، إنه من الأهمية بمكان أن تستمر الجهود المبذولة ومن كافة الأطراف من أجل الوصول إلى وقف العدوان في فلسطين، والذي يدفع فاتورته المدنيون المسالمون.

وتابع المطران عطالله في بيان له: لا يمكن لهذا الدمار والخراب أن يستمر ولا يمكن لآلة البطش أن تواصل نشاطها الإجرامي دون أي رادع.

وأضاف: اليوم نلمس أن هنالك ازديادا في رقعة المتعاطفين والمتفهمين لما يحدث في غزة وذلك في سائر أرجاء العالم ويجب أن تستمر الجهود المبذولة من أجل إيصال الصورة الحقيقية لما يحدث عندنا إلى كل مكان في هذا العالم.

◄أهل غزة يتعرضون لإبادة جماعية

وتابع أن أهل غزة يتعرضون لإبادة جماعية وكل شيء يدمر هناك والعالم يتفرج علينا في حين أنه يجب أن يكون هنالك تحرك أكبر من أجل وقف هذه الحرب، كفانا دمارا وخرابا ودماء وأبناء غزة لا يستحقون أن يعاملوا بهذه القسوة فهم بشر كما أن البشر جميعا هم خليقة الله.

وتابع: احترموا الإنسانية واحترموا القيم الأخلاقية النبيلة ولتتوقف هذه الحرب الهمجية اليوم اليوم وليس غدا، ومع كل ساعة تمر يزداد عدد الشهداء وتزداد رقعة الدمار والخراب فإلى متى سوف يستمر هذا الجنون وهذا البطش وهذا القمع الذي لا يحترم أي قيمة أخلاقية أو إنسانية فدور العبادة مستهدفة كما هي المستشفيات وكما هي كل الأبنية في غزة.

وأوضح: وفي المقابل زيادة في الأحقاد وزيادة في الكراهية وما نفكر به اليوم هو الإنسان الذي يجب أن يكون إنسانا وأن يبقى إنسانا بعيدا عن ثقافة الانتقام والكراهية والعنف، من المؤسف اننا وصلنا الى هذه الحالة وإذا لم يكن هنالك وقف سريع للعدوان فنحن ذاهبون من كارثة إلى أخرى ومن مصيبة الى اخرى.

واختتم: أقول للأحرار في هذا العالم أوقفوا هذا الشر فالحرب شر والعدوان على شعبنا شر يجب أن يتوقف ودماء أبناءنا في غزة ليست رخيصة كما هم البشر جميعا الذين هم أولاد الله ويجب أن يحترم الإنسان في كرامته وفي حريته وفي حقه أن يعيش بعيدا عن القتل والتنكيل والحروب والاعتداءات.

المطران عطا الله رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس ا وقف العدوان المدنيون المسالمون أهل غزة

مواد متعلقة

الربان فيلبس عيسي يعزي الكنيسة الأرثوذكسية بوفاة الأنبا إثناسيوس

بابا الفاتيكان: كل حرب فى العالم هى هزيمة

المركز الكاثوليكي ينظم وقفة صلاة وإضاءة شموع من أجل السلام في غزة

الأنبا باسيليوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة مار جرجس ببني مزار

المسبحة الوردية من أجل السلام أبرز فعاليات اليوم الثامن عشر لسينودس الأساقفة

بابا الفاتيكان: إنَّ صورة الله مطبوعة في حياتنا

بطاركة ورؤساء الكنائس بالقدس: ندعو المجتمع الدولى لفرض تدابير حماية بأماكن اللجوء

مجلس الكنائس العالمى يعرب عن بالغ القلق بعد طلب الاحتلال إخلاء مستشفى القدس

الأكثر قراءة

عاجل.. الصين ترسل 6 سفن حربية إلى الشرق الأوسط

ماذا حدث في شقة الهرم؟.. القصة الكاملة لقتل أجنبية على يد طليقة زوجها وطفلته

اعتذار إسرائيل وضمانات القاهرة.. ما وراء قذيفة "كرم أبوسالم" الطائشة

عاجل.. انسحاب منظمة أونروا من شمال غزة استجابة لطلب الاحتلال الإسرائيلى

أسرة من الفيوم تتبرع بـ12 طن ملابس وبطاطين لأهل غزة

الهلال الأحمر: شاحنات المساعدات الإنسانية عبرت إلى غزة بفضل الجهود المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«شريك الخيانة خائن»

ماجد حبته

لماذا نراها قمة ناجحة؟

رشا عبدالمنعم

فوهة الكاميرا مصوّبة لعقولنا.. عن دور المسرح الوثائقى فى مواجهة الأكاذيب

وائل لطفي

قتلة زهرة القمر

محمد الراعي

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

دعم غير مسبوق.. كيف تتوافق الأهداف الإسرائيلية والأمريكية فى حرب غزة؟

جيش الاحتلال: 1210 أفراد من قواتنا أصبحوا معاقين بسبب "طوفان الأقصى"

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات