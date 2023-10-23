المطران عطاالله حنا: لا يمكن لهذا العدوان أن يستمر والمأساة الإنسانية في غزة تتفاقم

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، إنه من الأهمية بمكان أن تستمر الجهود المبذولة ومن كافة الأطراف من أجل الوصول إلى وقف العدوان في فلسطين، والذي يدفع فاتورته المدنيون المسالمون.

وتابع المطران عطالله في بيان له: لا يمكن لهذا الدمار والخراب أن يستمر ولا يمكن لآلة البطش أن تواصل نشاطها الإجرامي دون أي رادع.

وأضاف: اليوم نلمس أن هنالك ازديادا في رقعة المتعاطفين والمتفهمين لما يحدث في غزة وذلك في سائر أرجاء العالم ويجب أن تستمر الجهود المبذولة من أجل إيصال الصورة الحقيقية لما يحدث عندنا إلى كل مكان في هذا العالم.

◄أهل غزة يتعرضون لإبادة جماعية

وتابع أن أهل غزة يتعرضون لإبادة جماعية وكل شيء يدمر هناك والعالم يتفرج علينا في حين أنه يجب أن يكون هنالك تحرك أكبر من أجل وقف هذه الحرب، كفانا دمارا وخرابا ودماء وأبناء غزة لا يستحقون أن يعاملوا بهذه القسوة فهم بشر كما أن البشر جميعا هم خليقة الله.

وتابع: احترموا الإنسانية واحترموا القيم الأخلاقية النبيلة ولتتوقف هذه الحرب الهمجية اليوم اليوم وليس غدا، ومع كل ساعة تمر يزداد عدد الشهداء وتزداد رقعة الدمار والخراب فإلى متى سوف يستمر هذا الجنون وهذا البطش وهذا القمع الذي لا يحترم أي قيمة أخلاقية أو إنسانية فدور العبادة مستهدفة كما هي المستشفيات وكما هي كل الأبنية في غزة.

وأوضح: وفي المقابل زيادة في الأحقاد وزيادة في الكراهية وما نفكر به اليوم هو الإنسان الذي يجب أن يكون إنسانا وأن يبقى إنسانا بعيدا عن ثقافة الانتقام والكراهية والعنف، من المؤسف اننا وصلنا الى هذه الحالة وإذا لم يكن هنالك وقف سريع للعدوان فنحن ذاهبون من كارثة إلى أخرى ومن مصيبة الى اخرى.

واختتم: أقول للأحرار في هذا العالم أوقفوا هذا الشر فالحرب شر والعدوان على شعبنا شر يجب أن يتوقف ودماء أبناءنا في غزة ليست رخيصة كما هم البشر جميعا الذين هم أولاد الله ويجب أن يحترم الإنسان في كرامته وفي حريته وفي حقه أن يعيش بعيدا عن القتل والتنكيل والحروب والاعتداءات.