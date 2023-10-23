تأجيل محاكمة صاحب شركة هدد زوجته بنشر صور خاصة لـ16 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس تأجيل محاكمة صاحب شركة هدد زوجته بنشر صور خاصة للضغط عليها لعودتها إلى عصمته والتنازل عن الدعاوي المقامة منها ضده في التجمع الخامس لجلسة 16 نوفمبر مع استمرار حبس المتهم.

صدر القرار برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المستشارين محمود مصطفي كمال، ومحمد أحمد عبدالمالك، وأمانة سر محمد طه.

وأحالت نيابة القاهرة الجديدة صاحب شركة بتهمة تهديد زوجته بنشر صور خاصة بها في التجمع الخامس إلى محكمة الجنايات.

وتبين من خلال الأوراق أن المتهم هو "مجدي. م". وكشفت أمر الاحالة ان المتهم هدد زوجته المجني عليها "شيماء. أ" كتابة بإفشاء أمورا مخدشة وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب عودتها الي عصمته والتنازل عن الدعاوي المقامة منها قبله ومستحقاتها الشرعية علي النحو المبين بالتحقيقات

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تحصل عليها باستخدام إحدى الوسائل، وأشار أمر الاحالة إلى أن المتهم اعتدى على حرمة الحياة الخاصة لزوجته المجني عليها "شيماء. أ" بأن نقل عبر هاتف جوال صورها الشخصية حين ألتقطت في مكان خاص وفي غير علانية.

كما أشار أمر الاحالة أن المتهم أذاع الصور الخاصة بالمجتي عليها والمتحصل عليها بالوسيلة محل الاتهام السابق بغير رضاء المذكورة.

وأردف أمر الإحالة أن المتهم استخدم حسابيه الشخصيين على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"الواتس آب" بهدف تسهيل ارتكاب الجريمة موضوع الاتهامين السابقين.

واختتم أمر الاحالة أن المتهم تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليهم زوجته، أحمد.ذ، أدهم. م باساءة استعمال أجهزة الاتصالات.