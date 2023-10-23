صور تهز منصة "إكس".. عدسات تلتقط فلسطينيين يرفعون "السبابة" أثناء استشهادهم

تصدرت صور شهداء قطاع غزة وهم يرفعون إصبع السبابة فى الشهادة موقع "إكس"، وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى مع هذه الصور التى انتشرت بشكل كبير لشهداء غزة.

وارتفع عدد شهداء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 4741 شهيدًا، وبلغ عدد الإصابات أكثر من 14245 وفقًا لإحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية مع نهاية اليوم السادس عشر للهجوم الإسرائيلي المتواصل على القطاع، فيما شهد بزوغ فجر اليوم السابع عشر استمرار القصف الإسرائيلي جوًا وبرًا.

ووفقًا لما أعلنته المواقع الإخبارية الفلسطينية، فقد أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن أهالي قطاع غزة عاشوا "ليلة مرعبة" مع استمرار الطائرات الحربية الإسرائيلية بإلقاء عشرات الصواريخ والقنابل على المنازل فوق رءوس أهلها وساكنيها.

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ومع نهاية اليوم السادس عشر للهجوم الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر الجاري، "استشهد أكثر من 4000 مواطن غالبيتهم من الأطفال والنساء"، بحسب ما ذكرت "وفا"، مشيرة إلى أن الطيران الإسرائيلي نفذ ما لا يقل عن 25 هجومًا، الأحد، مستهدفًا المنازل بشكل مباشر دون تحذير الأهالي، في خطوة تعطي الضوء الأخضر لقوات الاحتلال باستهداف أكبر عدد من المواطنين.

بينما قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن عدة غارات على منزلين في منطقة الترنس بمعسكر جباليا، والمسجد الألباني في المخيم شمال قطاع غزة، ما أدى لارتقاء ما لا يقل عن 13 شهيدًا.

واستشهد 13 مواطنًا، وأصيب العشرات، مساء أمس الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف منزلين ومسجدًا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.