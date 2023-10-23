تثقيفية "مستقبل وطن": التوعية بالقضية الفلسطينية في مقدمة أولويتنا

عقدت هيئة مكتب أمانة التدريب والتثقيف المركزية بـ حزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد الجندي، اجتماعًا تنظيميًا، بمقر الأمانة العامة للحزب، لمناقشة خطة عمل الأمانة خلال المرحلة الحالية لاسيما مع تزايد وتيره الأحداث.

وتناول الاجتماع استعراض ومناقشة خطة عمل الأمانة في زيادة الوعي تجاه الأحداث الجارية الخاصة بالقضية الفلسطينية ودعم رؤية القيادة السياسة المصرية تجاه هذه القضية.

حماية الأمن القومي

وأكد النائب أحمد الجندي، دعم حزب "مستقبل وطن" للقيادة السياسية لحماية الأمن القومي المصري، مع ضرورة العمل علي زيادة وعي أعضاء الحزب والمواطن المصري تجاه مختلف الأحداث والقضايا.

كما ناقش الاجتماع، طرح عدد من المقترحات الخاصة بزيادة الوعي تجاه الأحداث التي تشهدها الساحة السياسية حاليًا، فضلا عن مواجهه الشائعات بالتأكيد علي نشر المعلومات الصحيحة للمواطن تجاه الأحداث المختلفة.

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع