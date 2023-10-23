الإثنين 23 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة الهجرة تلتقى نائب رئيس جمعية الصداقة الهولندية المصرية لبحث سبل التعاون

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي

استقبلت السفيرة سها جندي،  وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، سعيد عثمان، نائب رئيس جمعية الصداقة الهولندية المصرية وعضو اتحاد الجاليات المصرية بأوروبا، وذلك لبحث سبل التعاون في عدة ملفات، بما يخدم استدامة التواصل بين الدولة المصرية وأبنائها في الخارج، وكذلك إدماجهم في خطة التنمية الوطنية.

وقد استهلت السفيرة سها جندي اللقاء بالإشادة بدور المصريين بالخارج في مختلف المجالات، وحرصهم على رد الجميل لمصر ومساندتهم للدولة المصرية على مستويات مختلفة، مؤكدة أنها ترحب بأي أفكار ومقترحات من أبناء الجاليات المصرية من شأنها أن تسهم في دعم وتطوير الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة المصرية إلى المواطنين، وخصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا.

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دور أبناء الجاليات المصرية بالخارج في مساندتهم للدولة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا 

بدوره، أعرب سعيد عثمان، نائب رئيس جمعية الصداقة الهولندية المصرية، عن سعادته البالغة بلقاء السيدة وزيرة الهجرة، وعن تقديره لجهودها في رعاية الجاليات المصرية في الخارج وتلبية احتياجاتهم، كما استعرض في حديثه أنشطة الجمعية المختلفة ومن أبرزها بروتوكول التعاون القائم بين الجمعية وصندوق تحيا مصر بشأن دعم القطاع الصحي المصري وتقديم خدمات طبية مختلفة للفئات الأكثر احتياجًا من المواطنين، ومن خلال هذا البروتوكول تم التبرع لعدد كبير من المستشفيات على مستوى الجمهورية.

وفي هذا الصدد، عقّبت وزيرة الهجرة قائلة: "إننا حريصون على فتح آفاق التعاون فيما يتعلق بالقطاع الطبي والمشاركة الفعّالة في خدمة وطننا ودعم المبادرات الصحية القومية التي تطلقها القيادة السياسية"، مشيرة إلى تعاون الوزارة مع عدد من منظمات المجتمع المدني، والذي نتج عنه استقدام أطباء مصريين بالخارج للاستفادة من خبراتهم في تقديم الخدمات الطبية المختلفة للأهالي بالمناطق الأكثر احتياجًا، بما يساند استراتيجية بناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة له ضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي هي جزء لا يتجزأ من خطط التنمية الوطنية في مصر.

كما استعرضت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إطلاق الوزارة استمارة إلكترونية لتسجيل من يرغب من الأطباء المصريين بالخارج في دعم المنظومة الصحية في مصر وخصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا، جاء ذلك تنفيذًا لطلبات أساتذة الطب والأطباء المصريين في الخارج بدعم المجال الصحي والطبي في مصر، وكذلك التدريب وتوفير المستلزمات الطبية، مشيرة أيضًا إلى لقائها مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، والذي بحث طلبات الأساتذة الأطباء المصريين بالخارج، وإمكانية استفادة وزارة الصحة من وجودهم بالإجازات لدعم المجال الصحي في مصر.

وفي نفس السياق، قدم سعيد عثمان مقترحًا باستقدام عدد من الأطباء الهولنديين لخدمة الأهالي في المناطق الأكثر احتياجًا، بالتعاون مع وزارتي الهجرة والصحة، مضيفًا أنه بالفعل جار التحضير لزيارة نحو 25 من الجراحين الهولنديين في تخصص جراحة القلب مصر خلال الربع الأول من العام المقبل.

وفي ختام اللقاء، رحبت وزيرة الهجرة بمقترح نائب رئيس جمعية الصداقة الهولندية المصرية، ووجهت بأن يتم تجميع بيانات هؤلاء الأطباء الهولنديين لموافاة وزارة الصحة بها، حتى يجري استخراج التصاريح اللازمة لهم، وكذلك من أجل وضع إطار للتعاون وفقًا لضوابط وآليات رسمية تمكّن من تقديم خدمات طبية وصحية مختلفة، للفئات المستحقة.

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