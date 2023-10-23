"المرشدين السياحيين": القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر قضية أمن قومي 

أكد باسم حلقة رئيس نقابة المرشدين السياحيين، أن القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر قضية محورية وأمن قومي مصري وعربي، فضلا عن ما خاضته مصر من حروب من أجل دعم الحقوق الفلسطينية.

وقال باسم حلقة في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أرى أن القيادة السياسية والمصرية تتعامل مع ما يحدث حاليا في غزة بحكمة سياسية، مؤكدا أن مصر حريصة على الحفاظ على القضية الفلسطينية وعدم تهجيرهم من أرضهم بالقوة العسكرية.

وأضاف أن مصر أعدت قوافل طبية وعلاجية وأدوية وأغذية وغيرها من المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة، وجميعها أرسلت رسميا إلى معبر رفح علي الجانب المصري، ودخل عدد منها بالفعل خلال اليومين الماضيين ومن المنتظر أن يتم دخول المزيد من المساعدات خلال الأيام المقبلة.

قمة القاهرة للسلام

وكانت مصر قد استضافت “قمة القاهرة للسلام” بحضور عربي ودولي رفيع، وذلك بهدف مناقشةً مهمتان، الأولى وقف العدوان على غزة، ورفع المعاناة عن الفلسطينيين بشكل عاجل، أما المهمة الثانية فهي بحث أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، ودعم السلطة الفلسطينية بوصفها طرفًا أساسيًا للحل».

وجاء انعقاد القمة تنفيذًا لمقررات اجتماع مجلس الأمن القومي المصري، الأحد، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي وجّه الدعوة لاستضافة مصر قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، كما أعلن «مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين»، وشدد على أنه «لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار».