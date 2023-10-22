السفير حسين هريدي: قمة القاهرة للسلام شددت على إسرائيل احترام قوانين الحرب

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه كان هناك قاسمًا مشتركًا بين كل الكلمات في قمة السلام للقاهرة، وهي أهمية وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بصفة مستمرة وبدون قيد أو شرط.

وأضاف السفير حسين هريدي خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أن القاسم المشترك الآخر في القمة، هو أنه في الحرب هناك قوانين يجب احترامها، وعلى إسرائيل أن تحترم هذه القوانين في قطاع غزة، واتصالًا بذلك ربط أغلبية الوفود بسياسة العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني الذي تمارسه إسرائيل.

المطالبة بوقف إطلاق النار

وأوضح أن حديث الدول الغربية المتكرر الممل عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لافتًا إلى أن حق الدول مكفول في الدفاع عن نفسها داخل أراضيها وليس خارج أراضيها على حساب حياة الأبرياء من الشيوخ والنساء والأطفال كما هو متضح في العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأشار إلى أن الخلاف الأساسي كان حول المطالبة بوقف إطلاق النار، حيث طالب الجانب العربي بوقف إطلاق النار، لكن الجانب الغربي كله امتنع تمامًا عن ذكر وقف إطلاق النار.