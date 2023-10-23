التتويج في 18 نوفمبر.. جولات مسابقة ملكة جمال الكون 2023

ينتظر الجميع حول العالم انطلاق الجولات التمهيدية لمسابقة ملكة جمال الكون، حيث تم الإعلان عن بث مباشر لجولة الأزياء الوطنية وملابس السباحة الشهر المقبل قبل ليلة التتويج في 18 نوفمبر، حيث ستُقام المسابقة العالمية إحدى مسابقات ملكات الجمال الأكثر مشاهدة في السلفادور، وتستمر الأحداث عدة أسابيع.

سيقوم القائمون على المسابقة ببث المسابقة التمهيدية مباشرة يوم 15 نوفمبر الساعة 8 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة وجولة الأزياء الوطنية يوم 16 نوفمبر الساعة 9 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، والمسابقة التمهيدية تعني تقديم جميع المتسابقين، وستتكون من مسابقة ثوب السهرة وملابس السباحة، وجولة الأزياء الوطنية وستقوم المتسابقات بعرض ثقافات وتقاليد بلادهم من خلال ملابس إبداعية.

وعلى الرغم من أن جولة ملابس السباحة لا تزال موجودة، إلا أنه ليس من الضروري على المتسابقات في ملكة جمال الكون ارتداء البكيني على المسرح، ففي مسابقة ملكة جمال الكون 2021 على سبيل المثال، تم الترحيب بممثلة البحرين منار نديم دياني بهتافات عالية خلال جولة ملابس السباحة عندما خرجت بملابس رياضية مغطاة بالكامل ومتدفقة.

وعقدت Miss Universe شراكة مع Live Bash للبث المباشر، مما يمنح المعجبين الفرصة لمشاهدة كل الأحداث مباشرة من أي مكان في العالم، ومن المقرر أن يتم تمثيل أكثر من 85 دولة في مسابقة ملكة جمال هذا العام، حيث ستتوج ملكة جمال الكون ريبوني جابرييل من الولايات المتحدة الأمريكية خليفتها في الليلة الأخيرة.

وستمثل منطقة الشرق الأوسط ثلاث سيدات عربيات مايا أبو الحسن من لبنان، ومهرة طنطاوي من مصر، ولجان يعقوب من البحرين، كما وصلت أبو الحسن البالغة من العمر 25 عامًا وهي شخصية إذاعية وتلفزيونية مؤخرًا إلى قائمة أفضل 10 مفضلين لدى المعجبين حتى الآن، كما أن التصويت عبر الإنترنت مفتوح الآن عبر تطبيق Miss Universe، حيث يمكن للمعجبين اختيار المتسابقات المفضلات لديهن، المتسابق الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات يحصل على موضع تلقائي في الدور نصف النهائي.