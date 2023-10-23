"حنظلة".. أيقونة فلسطين الذي استعادته احداث غزة

"حنظلة" هو احد ابرز الشخصيات الكاريكاتورية التي ابتدعها الفنان الفلسطيني الشهير والشهيد ناجي العلي، تمثل طفل في العاشرة من عمره، وقد ظهر أول رسم لحنظلة في جريدة السياسة الكويتية عام 1969.

قال ناجي العلي عبر مقابلة بتليفزيو الكويت عن شخصية حنظلة، وأسباب اختياره لهذا الاسم تحديدا يرجع إلى الحنظل والذي يشير إلى المرارة، وهو بمثابة الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية منذ النكبة 1948 وحتى وقتنا الراهن.

هو طفل لم يتجاوز العشرة لم يكبر وكان العمر توقف حتى العودة لفلسطين، جاءت الرسومات الأولى لحنظلة تشير للمقاومة والرفض مشاركا المقاومة الفلسطينيه برمي الاحدار على الكيان الصهيوني، وعقب اتفاقية السلام كامب ديفيد، أدار الطفلةة وجهه وجعل يدية وراء ظهره كانهم مقيدتين. أحيانا كانت تاتي رسومات حنظلة رافعا علامة النصر مشاركا الانتفاضات لفلسطينية المتعددة.

في الأيام الفائتة استعادت فلسطين حنظلة من جديد بعلامات النصر في اغلب المجالات الفنية والرياضية، مشاهير ونجوم الرياضات المختلفة في الملاعب والتكريمات المختلفة، يرفعون شارات مستعيدين صورة حنظلة.

حنظلة لم يكن مجرد رسم كاريكاتوري ساخر، بل كان أيقونة لكل أطفال فلسطين والعالم العربي.

أما عن ناجي العلي

فهو ناجي سليم حسين العلي (1937 إلى 29 اغسطس 1987)، رسام كاريكاتير فلسطيني، تميز بالنقد اللاذع الذي يعمّق عبر اجتذابه للانتباه الوعي الرائد من خلال رسومه الكاريكاتورية، ويعتبر من أهم الفنانين الفلسطينيين الذين عملوا على ريادة التغيّر السياسي باستخدام الفن كأحد أساليب التكثيف، له أربعون ألف رسم كاريكاتوري، اغتاله شخص مجهول في لندن عام 1987م.

ناجي العلي تعرض للاغتيال صبيحة نهار 22 مايو لعام 1987، فى العاصمة البريطانية لندن، حينما أطلق شاب مجهول النار عليه، وأدت إلى دخوله فى غيبوبة كاملة حتى رحل عن عالمنا في 29 أغسطس 1987، ودفن في لندن على عكس رغبته بأن يدفن في مخيم عين الحلوة بجانب والده وذلك لصعوبة تحقيق طلبه.