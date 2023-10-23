البابا تواضروس ينعى رحيل مطران إيبارشية مارسيليا بفرنسا

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن رحيل الأنبا أثناسيوس مطران مرسيليا وطولون، بعد صراع مع المرض، عن عمر تجاوز ٩٠ عامًا قضى أكثر من نصفها في خدمة الكنيسة.

ووُلِد مثلث الرحمات في هولندا في شهر مايو ١٩٣٣، وترهب بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون في ٥ مايو ١٩٧٤، ثم رُسِم برتبة خوري إبيسكوبس (أسقف مساعد) في ٢ يونيو ١٩٧٤، وسيم أسقفًا عامًّا في ١٩ يونيو ١٩٩٤، ثم تم تجليسه أسقفًا للأقباط الفرنسيين في ١٣ يوليو ٢٠١٣، ورُسِم مطرانًا لمرسيليا وطولون في ٢٨ فبراير ٢٠١٦.

في سياق متصل نعى قداسة البابا تواضروس الثاني والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية رحيل الأنبا اثناسيوس مطران مارسيليا وطولون قائلًا:" نودع على رجاء القيامة المطران الجليل مثلث الرحمات نيافة الأنبا أثناسيوس مطران إيبارشية مرسيليا وطولون بفرنسا، الذي رقد في الرب بشيخوخة صالحة اليوم عن عمر مديد بلغ أكثر من ٩٠ سنة، عاش منها ما يقرب من نصف قرن أبًا وراعيًا في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قدم خلالها مثالًا يحتذى في التقوى ونقاوة القلب."

وتابع قداسة البابا تواضروس الثاني في رسالة النعي قائلًا: "لقد أحب نيافة الأنبا أثناسيوس الرب من كل قلبه وقدرته فكرس نفسه له، وسعى باحثًا عن طريق الكمال، واضعًا أمامه كلمات الوحي الإلهي: "كُنْ أَمِينًا إِلَى الْمَوْتِ فَسَأُعْطِيكَ إِكْلِيلَ الْحَيَاةِ" (رؤ ٢: ١٠)."

وأضاف قداسته قائلًا:"نثق أنه استراح من أتعاب الجسد وأنه يتهلل الآن في نياحٍ وراحةٍ في فردوس النعيم، خالص العزاء لمجمع كهنة إيبارشيته وشعبها، ولكل أبنائه ومحبيه."

وأشارت الكنيسة في بيانها إلى أنه لم يتم حتى الوقت الراهن تحديد تفاصيل صلوات تجنيز المطران الراحل الأنبا أثناسيوس مطران مارسيليا وطولون بفرنسا، ولكن ستعلن عنها الكنيسة تباعًا".