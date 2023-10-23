جمال شقرة لـ"الشاهد": نابليون كان يهدف لبناء إمبراطورية رأسمالية عظيمة مركزها مصر

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، إن نابليون بونابرت، في بداية القرن الثامن عشر، مشروعه استعماري، ويهدف لبناء إمبراطورية رأسمالية عظيمة مركزها مصر، مؤكدًا أن مصر بالنسبة له هي الدولة الأعظم في العالم، ومن الخطأ الشائع إطلاق عليها اسم الحملة الفرنسية على مصر ولكن اسمها "حملة الشرق" في 1798.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد البز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه عندما جاء "بونابرت"، لمصر ووجد بعض اليهود في الشرق قرر أن يلعب على الفسيفساء ويطرح فكرة وطن لليهود لكنه لم يجلس كثيرًا.

وتابع أنه قبل مؤتمر بازال 1897، مارك يوخ، أسس منظمة يهودية وتواصل مع "هرتزل" "مؤسس الصهيونية"، وكانت فكرته لا تضم سيناء فقط وإنما مصر كلها وتخرج سيناء الفلسطينية ومن النيل للفرات.

تفاصيل برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.