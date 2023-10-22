الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الوداد يُسقط إنييمبا في عقر داره ويضع قدما في المربع الذهبي بالدوري الأفريقي

يحيى جبران يحتفل
يحيى جبران يحتفل بهدفه في شباك إنييمبا

وضع الوداد البيضاوي المغربي قدما في الدور قبل النهائي لبطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 1 / صفر على مضيفه إنييمبا النيجيري، اليوم الأحد، في ذهاب دور الثمانية للمسابقة القارية الوليدة.

ويدين الوداد، وصيف دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي، بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه يحيى جبران، الذي أحرز هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 39 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، حافظ فريق الوداد على تقدمه بهدف، في الوقت الذي فشل فيه أصحاب الأرض أن يشكلّوا أي خطورة على مرمى الفريق المغربي لتنتهي المباراة بفوز الوداد بهدف نظيف.

وأنهى إنييمبا، الفائز بلقب دوري أبطال أفريقيا عامي 2003 و2004، المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه ألاليبو سومياري في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

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فرص الوداد وإنييمبا في مباراة الإياب

وبات يكفي الوداد، الذي يمتلك 3 ألقاب بدوري أبطال أفريقيا، التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب، التي تجرى بملعب (محمد الخامس) في مدينة الدار البيضاء يوم الأربعاء المقبل، من أجل الصعود للمربع الذهبي في النسخة الأولى من البطولة.

في المقابل، أصبح يتعين على إنييمبا الفوز 2 / صفر من أجل تجنب الخروج المبكر من المسابقة.

يذكر أن الفائز من تلك المواجهة سيلتقي في الدور قبل النهائي مع الفائز من مواجهة تي بي مازيمبي من الكونغو الديمقراطية والترجي التونسي.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بين مازيمبي والترجي في وقت سابق اليوم، انتهت بفوز الفريق الكونغولي الديمقراطي 1 / صفر، ليتأجل حسم التأهل للقاء الإياب الذي يجرى في العاصمة التونسية يوم الأربعاء المقبل.

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