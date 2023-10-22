بدقيقة حداد على شهداء غزة.. انطلاق سمنار التاريخ الإسلامي بالجمعية المصرية للدراسات التاريخية

انطلقت فعاليات اللقاء الأول لسمنار التاريخ الإسلامي والوسيط بمقر الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، وسط حضور كبير من المؤرخين وشباب الباحثين من مختلف الجامعات المصرية.

تحمل الدورة الجديدة للسمنار موسم 2023/2024م، اسم المؤرخ الجليل الأستاذ الدكتور محمود إسماعيل؛ وفاء وتقديرًا لعطائه الكبير في محراب البحث التاريخي.

دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة

بداية وقف المشاركون دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء غزة والدعوات للمصابين بالشفاء العاجل، وأعربوا عن إدانتهم الشديدة للمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين العُزل.

بدوره، أكد الدكتور أحمد الشربيني، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية أن الجمعية تمثل "بيت المؤرخين المصريين" تستنكر هذه الأعمال البربرية الإسرائيلية، وتقف بقوة خلف القيادة السياسية من أجل إعلاء قضايا الأمة العربية ورفض مخططات تصفية القضية الفلسطينية.

وعن انطلاق الموسم الجديد لسمنار التاريخ الإسلامي والوسيط، أكد الدكتور الشربيني، أن الجمعية المصرية للدراسات التاريخية تعقد 5 سمنارات تغطي كافة المراح التاريخية هي (سمنار التاريخ القديم والآثار، سمنار التاريخ اليوناني والروماني، سمنار التاريخ الإسلامي والوسيط، سمنار التاريخ الإفريقي، سمنار التاريخ الحديث)، لكن يظل سمنار التاريخ الإسلامي والوسيط من أكثرها فاعلية ومشاركة وحضورا.

وحول أهمية عقد السمنار، أكد الدكتور حسين سيد مراد، المشرف على السمنار، أن انعقاده يمثل فرصة ذهبية لعرض آخر الأبحاث التاريخية وعرض الرؤى وتلاقي الأفكار بين المؤرخين، خاصة وأن هذا يتم تحت مظلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية التي تمثل بيت المؤرخين المصريين.

وذكر، أن من بين المزايا التي يتيحها السمنار للمشاركين فيه هو إتاحة نشر الورقات البحثية التي تقدم بها المشاركون في حولية سمنار التاريخ الإسلامي والوسيط، وهي مجلة علمية مُحكمة متخصصة في الدراسات التاريخية للعصر الإسلامي والوسيط.

من جانبه؛ أكد مقرر السمنار الأستاذ الدكتور محمد فوزي رحيل، أن هناك حرص من إدارة السمنار على تنوع الورقات البحثية وتنوعها لتشمل عصور وأزمة مختلفة، حيث يشارك في هذا الموسم أكثر من 55 مؤرخًا من الأساتذة والباحثين المتخصصين الذين ينتمون لأكثر من 22 جامعة مصرية.

وأكد مقرر السمنار، أن عدد لقاءات موسم السمنار الإسلامي تبلغ 7 لقاءات شهرية، بخلاف لقاء كبير آخر سيتم في يناير2024، خصصته إدارة السمنار للاحتفاء ببحوث الدكتور محمود إسماعيل، الذي يحتفي به السمنار هذا العام مُطلقا اسمه على اسم الدورة الحالية للسمنار، حيث سيشارك 10 أساتذة وباحثين في إلقاء ورقات بحثية عن جهوده في البحث والتدوين التاريخي، وهذه الندوة ستكون ذات طابع دولي حيث تتم بالتعاون مع جامعة فيلبس بألمانيا، وسيحاضر بها أساتذة من المغرب، وبريطانيا، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، من المهتمين بفطر ودراسات الأستاذ الدكتور محمود إسماعيل، بخلاف مشاركات تلاميذه من المصريين والعرب.

ماذا تضمنت الجلسة الأولى من فعاليات موسم السمنار الإسلامي ؟

وانطلقت فعاليات اليوم الأول من جلسات السمنار وذلك على جلستين، يدير الجلسة الأولي الأستاذ الدكتورعفيفي محمود، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بكلية الآداب جامعة بنها، وتشمل عرض ثلاثة أوراق بحثية، كالتالي: ورقة بحثية بعنوان: "وضعية الأرض في عصر الأغالبة"، للدكتورة ناريمان عبد الكريم، أستاذ التاريخ الإسلامي بكلية الآداب جامعة المنوفية، ورقة بحثية بعنوان: "أثر الإمام أبي الفضل الغزنوي البغدادي الحنفي نزيل القاهرة (ت599هـ/1202م) في الحياة العلمية بمصر والشام، للدكتور إبراهيم سلامة أبو العلا، أستاذ التاريخ الإسلامي بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، ورقة بحثية بعنوان: "الجديد بخصوص عنوان كتاب العبر لابن خلدون"، للدكتور عبد القادر بو باية، أستاذ التاريخ وعلم الآثار كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية بجامعة وهران الجزائرية.

الجالية الإسلامية الأولى فى شمال أوروبا تستهل فعاليات الجلسة الثانية

أما الجلسة الثانية من فعاليات اليوم الأول، أدارها الدكتور حاتم عبد الرحمن الطحاوي، أستاذ التاريخ الوسيط بكلية الآداب جامعة الزقازيق، وشملت عرض ثلاثة أوراق بحثية، كالتالي: ورقة بحثية بعنوان: "الجالية الإسلامية الأولى في شمال أوروبا من التتار من القرن الثالث عشر حتى القرن السادس عشر الميلاديين"، للأستاذ الدكتور الأمين عبد الحميد أبو سعدة، أستاذ التاريخ الوسيط كلية الآداب بجامعة طنطا، ورقة بحثية بعنوان: "أزمة اللحوم وأثرها على المجتمع المصري في عصر المماليك الجراكسة"، للأستاذ الدكتور محمد عبد النعيم، أستاذ التاريخ الوسيط كلية الآداب بجامعة القاهرة، ورقة بحثية بعنوان: "المرأة الميروفنجية بين الثأر والانتقام"، للدكتورة هناء محمود شمس، مدرس التاريخ الوسيط بجامعة طنطا.

يشرف على انعقاد سمنار التاريخ الإسلامي والوسيط، أ.د أحمد الشربيني السيد، رئيس الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، وأ. د حسين عبد الله مراد، المشرف على السمنار، ود. محمد فوزي رحيل، مقرر السمنار، وعضوية كل من،أ. د حاتم الطحاوي، وأ. د عبير زكريا سليمان، وأ.د محمد سيد كامل، وأ.م.د عبد الناصر إبراهيم عبد الحكم.