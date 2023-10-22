الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

أبيضاني وشعره كيرلي.. رسالة من فتاة سكندرية للشهيد الفلسطيني يوسف (فيديو)

الشهيد يوسف
الشهيد يوسف

بأربعة ألوان اختلطت بين الأحمر والأخضر والأسود والأبيض، خطّت فتاة سكندرية بأناملها علم فلسطين في لوحة فنية لاقت استحسان الكثيرين، لتعبر عن تعاطفها مع قصة الطفل الفلسطيني يوسف الذي استشهد الأيام الماضية في قطاع غزة.

قررت هاجر البدري الفتاة السكندرية أن توثق تعاطفها مع يوسف الفلسطيني، موجهة كلمات رثاء قالت فيها: "صديقي يوسف، بعتذرلك عن قسوه العالم والبشر بدعيلك بالرحمة لقلبك الطيب يمكن لو كنت أعرفك كنت هدربك أي نوع من انواع الفنون واللي هتقدر نغير بيه قسوة البشر".

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وتابعت الفتاة السكندرية رسالتها: "يمكن لو كنت كبرت كنت هتطلع دكتور زي والدك او تشتغل بوظيفه بتحبها او قائد بالجيش تدافع عن وطنك افرح بمكانك في الجنه مع الشهداء والصديقين ربنا يحرر الوطن".

وتعاطفت الفنانة السكندرية مع الأحداث القاسية التي يشهدها مدينة غزة وقتل المدنيين على يد قوات الاحتلال، متهمة الصمت العالمي وداعية أن يتم الاستجابة للمناشدات العربية".

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قسوه العالم والبشر بدعيلك بالرحمة لقلبك الطيب يمكن لو كنت اعرفك كنت هدربك اي نوع من انواع الفنون واللي هتقدر نغير بيه قسوه البشر".

تابعت الفتاة السكندرية في رسالتها:"يمكن لو كنت كبرت كنت هتطلع دكتور زي والدك أو تشتغل بوظيفة بتحبها أو قائد في الجيش تدافع عن وطنك افرح بمكانك في الجنة مع الشهداء والصديقين.. ربنا يحرر الوطن".

فلسطين الطفل يوسف الفلسطيني الفتاه السكندرية الشهداء الإسكندرية

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