أستاذ علوم سياسية: المساعدات الإنسانية "نقطة فى بحر" احتياجات الشعب الفلسطينى

أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن المخابز عاودت العمل بعد توزيع حصص الدقيق بواسطة الأمم المتحدة.

أضاف الرقب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية المحور، أن حجم المساعدات التي تدخل لغزة "نقطة في بحر" لاحتياجات الشعب الغزاوي.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، أنه تم توزيع عدد من المواد التموينية، علي السكان في مخيمات الإيواء، مؤكدًا أننا نواجه مشكلة بالكهرباء لقلة الوقود والنفط.