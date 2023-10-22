بايدن يدين حماس ويؤكد ضرورة منع التصعيد فى غزة

تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، في مكالمة هاتفية حول التطورات في إسرائيل وغزة.

وفي مناقشته مع البابا فرانسيس، أدان بايدن العملية العسكرية التي نفذتها حركة حماس في السابع من أكتوبر الجاري.

كما ناقش الرئيس الأمريكي مع البابا فرانسيس جهوده لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة.

فيما تطرق الجانبان إلى "ضرورة منع التصعيد في المنطقة والعمل من أجل سلام دائم في الشرق الأوسط"، بحسب شبكة CNN الأمريكية.

كما تلقى بايدن ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، صباح الأحد، إحاطة من فريق الأمن القومي التابع لهما حول آخر التطورات في غزة.

كان من بين المشاركين في الإحاطة وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، ورئيس هيئة الأركان المشتركة تشارلز براون، ورئيس الأركان جيف زينتس، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.