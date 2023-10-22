بابا الفاتيكان: كل حرب فى العالم هى هزيمة

حيا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان.

وقال البابا فرنسيس، خلال كلمته: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، مرة أخرى، يتوجّه فكري إلى ما يحدث في إسرائيل وفلسطين. أنا قلق وحزين جدًا، أصلي وأنا قريب من جميع الذين يتألّمون، ومن الرهائن والجرحى والضحايا وعائلاتهم. أفكر في الوضع الإنساني الخطير في غزة ويحزنني أن المستشفى الانجليكاني ورعيّة الروم الأرثوذكس قد تعرضا للقصف أيضًا في الأيام الأخيرة. أجدد ندائي لكي تُفتَح فُسحات، ويستمرَّ وصول المساعدات الإنسانية، وأن يتمَّ إطلاق سراح الرهائن.

كل حرب في العالم هي هزيمة

تابع البابا فرنسيس إنَّ الحرب، كل حرب في العالم- أفكر أيضًا في أوكرانيا المعذبة- هي هزيمة. الحرب هي هزيمة على الدوام، إنها تدمير للأخوَّة الإنسانية. أيها الإخوة توقَّفوا! توقّفوا! أُذكِّر أنه في يوم الجمعة المقبل، ٢٧ تشرين الثاني أكتوبر، أعلنت يومًا للصوم والصلاة والتوبة، وفي ذلك المساء في تمام الساعة السادسة مساءً في بازيليك القديس بطرس، سنعيش ساعة صلاة لكي نطلب السلام في العالم.

جدير بالذكر أنه تلا أمس، المشاركون في الجمعية السينودسية المسبحة الوردية من أجل السلام في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان.

وواصلت الجمعية العامة للسينودس، أمس، مناقشاتها حول موضوعات مختلفة، مثل دور المرأة والدفاع عن القصر والضعفاء، وأُطلقت دعوة في القاعة لمساعدة الشباب في الشرق الأوسط الذي ينزف، على ألا يفقدوا الرجاء وألا يكون مصيرهم الوحيد للمستقبل هو المعاناة أو مغادرة بلدهم.

وسُلّمت تقارير مجموعات العمل الصغيرة المتعلقة بالجزء الثالث من أداة العمل إلى الأمانة العامة، وأوضح روفيني أنه "تمت مناقشة مسألة تمييز علاقات صنع القرار في العلاقة بين السلطة والمسؤولية المشتركة". ولوحظ أن السينودسية "لا تلغي السلطة, بل تضعها في سياقها".