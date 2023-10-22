أحمد موسى يقارن بين حادث الحدود المصرية وواقعة الشهيد محمد صلاح

أعلن الإعلامي أحمد موسى عن حادث وقع على الحدود المصرية مع إسرائيل، وقال إنه نتج عن خطأ بشري قد يحدث في أي بلد.

وقال موسى، في برنامجه "على مسئوليتي"، الذي يقدمه عبر قناة "صدى البلد"، إن الجندي المصري الشهيد محمد صلاح الذي قتل وأصاب 5 من جيش الاحتلال في شهر يونيو الماضي بعد تخطى الحد الفاصل على الحدود، وأن شرطيا مصريا أطلق النار على عدد من الإسرائيليين في الإسكندرية مؤخرا.

وأكد أن مصر تتعامل مع هذه المواقف بالصبر والحكمة، وأنها لن تتخلى عن دعمها للشعب الفلسطيني وإغاثة غزة، وأنها تحافظ على سلامة سيناء من أي تهديد.