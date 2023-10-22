الأحد 22 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد موسى يقارن بين حادث الحدود المصرية وواقعة الشهيد محمد صلاح

أحمد موسى
أحمد موسى

أعلن الإعلامي أحمد موسى عن حادث وقع على الحدود المصرية مع إسرائيل، وقال إنه نتج عن خطأ بشري قد يحدث في أي بلد.

وقال موسى، في برنامجه "على مسئوليتي"، الذي يقدمه عبر قناة "صدى البلد"، إن الجندي المصري الشهيد محمد صلاح الذي قتل وأصاب 5 من جيش الاحتلال في شهر يونيو الماضي بعد تخطى الحد الفاصل على الحدود، وأن شرطيا مصريا أطلق النار على عدد من الإسرائيليين في الإسكندرية مؤخرا.

وأكد أن مصر تتعامل مع هذه المواقف بالصبر والحكمة، وأنها لن تتخلى عن دعمها للشعب الفلسطيني وإغاثة غزة، وأنها تحافظ على سلامة سيناء من أي تهديد.

الحدود المصرية إسرائيل أحمد موسى على مسئوليتي صدى البلد محمد صلاح غزة

الأكثر قراءة

وزير الإعلام الفلسطينى السابق: هذه آخر أيام نتنياهو فى الحكومة الإسرائيلية

المتحدث العسكرى: إصابة برج مراقبة على الحدود بشظايا قذيفة بالخطأ.. والجانب الإسرائيلى يبدى أسفه

"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال الإسرائيلى يعرب عن أسفه لقصفه موقعًا مصريًا بالخطأ

مصر تواصل دعم فلسطين.. حافلات التحالف الوطنى للتنمية تدخل غزة من معبر رفح (فيديو)

جيش الاحتلال: هناك مخاطر لخوض عملية برية فى غزة

الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للواء محمد أمين نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«شريك الخيانة خائن»

ماجد حبته

لماذا نراها قمة ناجحة؟

رشا عبدالمنعم

فوهة الكاميرا مصوّبة لعقولنا.. عن دور المسرح الوثائقى فى مواجهة الأكاذيب

وائل لطفي

قتلة زهرة القمر

محمد الراعي

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

دعم غير مسبوق.. كيف تتوافق الأهداف الإسرائيلية والأمريكية فى حرب غزة؟

جيش الاحتلال: 1210 أفراد من قواتنا أصبحوا معاقين بسبب "طوفان الأقصى"

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات