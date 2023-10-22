الأحد 22 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب أمريكى: ما فعلته إسرائيل يدمر مصالح تل أبيب وواشنطن (فيديو)

قناة المحور
قناة المحور

حذر الكاتب الأمريكي، توماس فريدمن، من غزو قطاع غزة بريًا، واصفًا ذلك بـ"الخطأ الفادح"، الذي نشر بصحيفة “نيويورك تايمز”.

وسلط برنامج "90 دقيقة" والمذاع علي فضائية "المحور" الضوء على هذه التصريحات، حيث أكد الكاتب فريدمن، أن الاجتياح البري يمكن أن يشعل حريقًا عالميًا.

وأضاف فريدمن، وفقًا لتصريحاته المنشورة بصحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس بايدن فشل في تراجع إسرائيل عن غزو غزة بالشكل الحالي، بالإضافة إلى أن ما فعلته إسرائيل سيشكل تهديدًا واضحًا للولايات المتحدة.

مصر تنتخب المحور توماس فريدمن قطاع غزة إسرائيل نيورك تايمز

مواد متعلقة

عضو التحالف الوطنى يكشف تفاصيل الدفعة الثانية من المساعدات لغزة

برنامج "مصر تنتخب".. مظاهرات فى كندا دعمًا للقضية الفلسطينية

برنامج السفيرة عزيزة يشيد بمقال نُشر بجريدة الدستور فى حلقة اليوم (فيديو)

كاتب ومؤرخ: سيناء مصرية منذ فجر التاريخ

"لعلهم يفقهون": الشيخ رمضان يشكر القيادة المصرية لدورها فى دخول المساعدات بغزة

باحث: قمة القاهرة للسلام خارطة طريق لإنهاء العدوان الإسرائيلى على غزة

"لعلهم يفقهون".. الشيخ رمضان عبدالمعز يبكى على الهواء بسبب فلسطين (فيديو)

مدير تحرير جريدة الأخبار: قمة القاهرة للسلام جزء بسيط لدعم الشعب الفلسطينى

الأكثر قراءة

وزير الإعلام الفلسطينى السابق: هذه آخر أيام نتنياهو فى الحكومة الإسرائيلية

المتحدث العسكرى: إصابة برج مراقبة على الحدود بشظايا قذيفة بالخطأ.. والجانب الإسرائيلى يبدى أسفه

"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال الإسرائيلى يعرب عن أسفه لقصفه موقعًا مصريًا بالخطأ

مصر تواصل دعم فلسطين.. حافلات التحالف الوطنى للتنمية تدخل غزة من معبر رفح (فيديو)

جيش الاحتلال: هناك مخاطر لخوض عملية برية فى غزة

الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للواء محمد أمين نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«شريك الخيانة خائن»

ماجد حبته

لماذا نراها قمة ناجحة؟

رشا عبدالمنعم

فوهة الكاميرا مصوّبة لعقولنا.. عن دور المسرح الوثائقى فى مواجهة الأكاذيب

وائل لطفي

قتلة زهرة القمر

محمد الراعي

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

دعم غير مسبوق.. كيف تتوافق الأهداف الإسرائيلية والأمريكية فى حرب غزة؟

جيش الاحتلال: 1210 أفراد من قواتنا أصبحوا معاقين بسبب "طوفان الأقصى"

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات