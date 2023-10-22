كاتب أمريكى: ما فعلته إسرائيل يدمر مصالح تل أبيب وواشنطن (فيديو)

حذر الكاتب الأمريكي، توماس فريدمن، من غزو قطاع غزة بريًا، واصفًا ذلك بـ"الخطأ الفادح"، الذي نشر بصحيفة “نيويورك تايمز”.

وسلط برنامج "90 دقيقة" والمذاع علي فضائية "المحور" الضوء على هذه التصريحات، حيث أكد الكاتب فريدمن، أن الاجتياح البري يمكن أن يشعل حريقًا عالميًا.

وأضاف فريدمن، وفقًا لتصريحاته المنشورة بصحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس بايدن فشل في تراجع إسرائيل عن غزو غزة بالشكل الحالي، بالإضافة إلى أن ما فعلته إسرائيل سيشكل تهديدًا واضحًا للولايات المتحدة.