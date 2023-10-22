الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بلينكن: إسرائيل ليس لديها نية لحكم غزة ولن تسمح لحماس بذلك

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إن إسرائيل لا يمكنها العودة إلى الوضع الراهن بعد انتهاء الحرب.

وعندما سُئل عما إذا كان من الواضح من سيحكم غزة بمجرد انتهاء الحرب، قال بلينكن، في حديثه لشبكة NBC الأمريكية: "أعتقد أننا نعرف شيئين".

لا يمكننا العودة إلى الوضع الراهن ولا يمكنهم العودة إلى الوضع حيث تكون حركة حماس في وضع يسمح لها فيما يتعلق بحكمها لغزة بعد ما فعلته.

وفي الوقت نفسه، أشار بلينكن إلى أن الإسرائيليين ليس لديهم نية على الإطلاق، ولا رغبة في إدارة غزة بأنفسهم.

وتابع: "لقد خرجوا من غزة من جانب واحد، دون قيد أو شرط، قبل عقدين من الزمن، لكنهم لا يستطيعون أن يكونوا في وضع حيث يتعرضون باستمرار لخطر الهجمات الإرهابية الأكثر فظاعة القادمة من غزة".

البحث عن حلول لحكم "غزة"

وواصل بلينكن: "لا بد من إيجاد شيء يضمن أن حماس لن تتمكن من حكم غزة مجددًا،  لكن هذا أيضًا لا يعني العودة إلى الحكم الإسرائيلي في غزة، وهو ما لا يريدونه ولا ينوون القيام به".

واعتبر وزير الخارجية الأمريكي أن هناك أفكارًا مختلفة حول ما يمكن أن يتبع، ولكن أعتقد أن كل ذلك يحتاج إلى العمل، ولكن بعد أن تقضي إسرائيل على التهديد الذي تواجهه حاليًا- بحسب قوله.

وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن إسرائيل الحرب الوضع الراهن حركة حماس الإسرائيليين الهجمات الارهابية

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