الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الدعم المصرى لغزة.. لحظات فاصلة

غزة
غزة

استعرض مقطع فيديو، تقريرًا عن الدعم المصري لغزة 2023 في لحظات فاصلة.

حيث منذ اللحظة الأولى للتصعيد في غزة بدأت مصر تحركاتها على جميع المستويات.

  • في يوم 7 أكتوبر تابع الرئيس السيسي الأحداث في قطاع غزة من مركز إدارة الأزمات الاستراتيجي.
  • وفي 8 أكتوبر بحث الرئيس السيسي هاتفيًا مع أبومازن التطورات الأخيرة في قطاع غزة.
  • وفي 12 أكتوبر الرئيس يناقش هاتفيًا التطورات في القطاع مع رئيس وزراء بريطانيا، وفي نفس اليوم وضح الرئيس السيسي الموقف المصري في خطابة خلال حفل تخرج الكليات العسكرية.
  • وفي 14 أكتوبر التحالف الوطني يرسل قافلة مساعدات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، وكذلك مصر قررت أن السماح للرعايا الأجانب بعبور معبر رفح لن يتم إلا بدخول المساعدات للقطاع.
  • وفي 15 أكتوبر اجتمع مجلس الأمن القومي المصري لبحث تطورات التصعيد في قطاع غزة.
  • وفي 16 أكتوبر تلقي الرئيس السيسي اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء كندا لبحث مستجدات التصعيد.
  • وفي 17 أكتوبر الرئيس السيسي يتلقي اتصالًا من الرئيس الأمريكي جو بايدن لمتابعة نتائج زيارة وزير الخارجية الأمريكي، وكذلك ناقش الرئيس مع رئيس وزراء اليابان تطورات التصعيد في قطاع غزة.
  • دعي الرئيس السيسي لقمة القاهرة للسلام لبحث تداعيات الأزمة الفلسطينية، وفي يوم 21 أكتوبر عقدت القمة بحضور القادة والزعماء من مختلف دول العالم.
الدعم المصري غزة الرئيس السيسي

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