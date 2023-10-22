الدعم المصرى لغزة.. لحظات فاصلة
استعرض مقطع فيديو، تقريرًا عن الدعم المصري لغزة 2023 في لحظات فاصلة.
حيث منذ اللحظة الأولى للتصعيد في غزة بدأت مصر تحركاتها على جميع المستويات.
- في يوم 7 أكتوبر تابع الرئيس السيسي الأحداث في قطاع غزة من مركز إدارة الأزمات الاستراتيجي.
- وفي 8 أكتوبر بحث الرئيس السيسي هاتفيًا مع أبومازن التطورات الأخيرة في قطاع غزة.
- وفي 12 أكتوبر الرئيس يناقش هاتفيًا التطورات في القطاع مع رئيس وزراء بريطانيا، وفي نفس اليوم وضح الرئيس السيسي الموقف المصري في خطابة خلال حفل تخرج الكليات العسكرية.
- وفي 14 أكتوبر التحالف الوطني يرسل قافلة مساعدات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، وكذلك مصر قررت أن السماح للرعايا الأجانب بعبور معبر رفح لن يتم إلا بدخول المساعدات للقطاع.
- وفي 15 أكتوبر اجتمع مجلس الأمن القومي المصري لبحث تطورات التصعيد في قطاع غزة.
- وفي 16 أكتوبر تلقي الرئيس السيسي اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء كندا لبحث مستجدات التصعيد.
- وفي 17 أكتوبر الرئيس السيسي يتلقي اتصالًا من الرئيس الأمريكي جو بايدن لمتابعة نتائج زيارة وزير الخارجية الأمريكي، وكذلك ناقش الرئيس مع رئيس وزراء اليابان تطورات التصعيد في قطاع غزة.
- دعي الرئيس السيسي لقمة القاهرة للسلام لبحث تداعيات الأزمة الفلسطينية، وفي يوم 21 أكتوبر عقدت القمة بحضور القادة والزعماء من مختلف دول العالم.