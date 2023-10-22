الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأولمبية تهنىء اتحاد السباحة بفضية عبدالرحمن سامح في كأس العالم بالمجر

عبدالرحمن سامح
عبدالرحمن سامح

قدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة للمهندس ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة بعد حصول عبدالرحمن سامح على الميدالية الفضية لمنافسات 50 متر فراشة بكأس العالم بالمجر.


وكان عبدالرحمن سامح قد حقق من قبل الميدالية الذهبية لمنافسات 50 متر فراشة التي أقيمت باليونان وإستمرار رفع راية مصر عالية في جميع المحافل الدولية.


وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين اهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الرياضية.

وحقق السباح المصري إنجازًا تاريخيًا بعد حصده فضية كأس العالم التي أقيمت في العاصمة المجرية بودابست ضمن سباق 50 متر فراشة.

وأنهى عبد الرحمن السباق في المركز الثاني بزمن قياسي وصل إلى 23.13 ثانية، خلف الأمريكي ميشيل أندرو الذي فاز بالسباق بزمن 23.11 ثانية.

وحذف الاتحاد الدولي للألعاب المائية، صور البطل المصري عبد الرحمن سامح والمتوج بميدالية ذهبية في كأس العالم باليونان.

ونشر الاتحاد الدولي، صور جميع المتوجين في مختلف المنافسات باستثناء السباح المصري عبد الرحمن سامح.

جاء ذلك بعد كلمة السباح المصري عقب تتويجه بالميدالية الذهبية، حيث أكد دعمه ومساندته للقضية الفلسطينية.

حينها قال السباح المصري عبد الرحمن سامح "لا يمكنني الاحتفال بالتتويج بالميدالية الذهبية وإخوتي يتم قتلهم يوميًا في فلسطين".

وأضاف: "تمت مهاجمتي طوال الأسبوع بسبب دعمي لإخوتي هناك لكني سأستمر في ذلك الأمر".

وتابع: "عائلتي تذهب إلى النوم وهي تشعر بالقلق من حدوث أي محاولة للاقتحام وإيذائي".

وأكمل: "كذلك يقلقون كثيرًا في حال عدم الرد على مكالماتهم إذا كنت مشغولًا، خوفًا من احتمالية أن يحاول شخص ما قتلي".

الاولمبية عبدالرحمن سامح بعد حصول عبدالرحمن سامح على الميدالية الفضية إدارة اللجنة الأولمبية كأس العالم بالمجر

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