الليلة.. مجلس إدارة الزمالك بقيادة حسين لبيب ضيوف قصواء الخلالى

يحل مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب ضيوفًا على برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، مساء اليوم الأحد، بعد فوزه بانتخابات النادي التي أقيمت يوم الجمعة الماضي.

ويجيب مجلس إدارة الزمالك، خلال استضافته بالبرنامج الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، عن كافة التساؤلات والقضايا التي تهم الرأي العام الرياضي، وأبرز الاستعدادات.

يستضيف البرنامج كل من حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وحسام المندوه أمين الصندوق وهاني شكري وهاني برزي وعمرو أدهم ونيرة الأحمر وهشام نصر أعضاء المجلس، وآخرين في التاسعة مساء.