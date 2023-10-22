الأحد 22 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الليلة.. مجلس إدارة الزمالك بقيادة حسين لبيب ضيوف قصواء الخلالى

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

يحل مجلس إدارة نادي الزمالك  بقيادة حسين لبيب ضيوفًا على برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، مساء اليوم الأحد، بعد فوزه بانتخابات النادي التي أقيمت يوم الجمعة الماضي.

ويجيب مجلس إدارة الزمالك، خلال استضافته بالبرنامج الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، عن كافة التساؤلات والقضايا التي تهم الرأي العام الرياضي، وأبرز الاستعدادات.

يستضيف البرنامج كل من حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وحسام المندوه أمين الصندوق وهاني شكري وهاني برزي وعمرو أدهم ونيرة الأحمر وهشام نصر أعضاء المجلس، وآخرين في التاسعة مساء.

نادي الزمالك قصواء cbc مجلس إدارة الزمالك حسين لبيب العام الرياضي

مواد متعلقة

ليلى علوى تُشارك فى حملة "تراحم" لدعم أهالى قطاع غزة (فيديو)

6 نوفمبر.. هاني شنودة ضيف "sold out interviews" مع محمود سعد

قناة الحياة تذيع مباراة بيراميدز ومودرن فيوتشر.. اليوم

عن حزن حفيدتها.. بدرية طلبة: "شكرًا للمدرسة اللى بتزرع فيهم الوطنية"

وليد فواز عن "صوت وصورة": "ردود الأفعال عظيمة"

من باريس.. نادين نسيب نجيم: "الله ينصر فلسطين" (فيديو)

أخرها "فرقة الموت".. سماح أنور تواصل نشاطها بـ 4 أعمال فنية

علي الطيب لـ"الدستور": الفلسطينيون أبطال ونصر الله قريب

الأكثر قراءة

المتحدث العسكرى: إصابة برج مراقبة على الحدود بشظايا قذيفة بالخطأ.. والجانب الإسرائيلى يبدى أسفه

"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال الإسرائيلى يعرب عن أسفه لقصفه موقعًا مصريًا بالخطأ

وزير الإعلام الفلسطينى السابق: هذه آخر أيام نتنياهو فى الحكومة الإسرائيلية

البنك المركزى يتسلم نصف طن ذهب.. ومصر تعلن مزايدة جديدة للتنقيب قريبًا

شهود عيان: قصف إسرائيلى بالقرب من الحدود المصرية لم يؤثر على استمرار تدفق المساعدات لغزة

"600 جنيه حدًا أدنى".. بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة بالزيادة الجديدة غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«شريك الخيانة خائن»

ماجد حبته

لماذا نراها قمة ناجحة؟

رشا عبدالمنعم

فوهة الكاميرا مصوّبة لعقولنا.. عن دور المسرح الوثائقى فى مواجهة الأكاذيب

وائل لطفي

قتلة زهرة القمر

محمد الراعي

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

دعم غير مسبوق.. كيف تتوافق الأهداف الإسرائيلية والأمريكية فى حرب غزة؟

جيش الاحتلال: 1210 أفراد من قواتنا أصبحوا معاقين بسبب "طوفان الأقصى"

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات