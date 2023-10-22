الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"120 سيارة".. إطلاق قافلة محملة بالسلع الغذائية إلى شمال سيناء الأربعاء المقبل

قوافل متحركة
قوافل متحركة

أكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة ستطلق أكبر قافلة محملة بالسلع الغذائية إلى شمال سيناء الأربعاء المقبل من خلال منافذ متحركة من 120 سيارة محملة بجميع أنواع السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 50% وكراتين مجانية لأهالي سيناء، وتشمل جميع مناطق المحافظة.

قافلة غذائية لشمال سيناء

وقال صالح في تصريح لـ"الدستور" إن محافظة شمال سيناء، ستستقبل أكبر قافلة منافذ متحركة، والتي سيطلقها السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي تشمل 120 سيارة محملة من السلع ومنتجات وزارة الزراعة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين في شمال سيناء وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، ومبادرتي وزارة الزراعة خير مزارعنا لأهالينا.

وأضاف أن القافلة محملة بالسلع الغذائية لدعم الأهالي والمزارعين والمربين بمحافظة شمال سيناء، حيث تقوم بها وزارة الزراعة، والقطاعات الإنتاجية والخدمية، بإهداء هذه القافلة للمواطن السيناوي التي تعد هي الأكبر من حيث عدد المنافذ وكمية والمنتجات المعروضة بها وتنوعها، وأسعارها الأقل بنسب تزيد على ٥٠٪، في سبيل تخفيف ورفع العبء عن كاهلهم وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأوضح صالح أن القافلة الغذائية تضم السلع الضرورية للاسر المصرية سواء اللحوم والدواجن والبيض والألبان وأيضا الأرز والسكر والخضراوات: الطماطم والبطاطس والبصل وجميع أنواع البقوليات، والزيت، ومنتجات التصنيع الغذائي، فضلا عن الأسماك الطازجة، وتشمل القافلة أيضا توزيع كراتين السلع الغذائية المجانية هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمناطق الأكثر احتياجا بالشيخ زويد، والعائدين إلى سيناء.

وأضاف أن القافلة المحملة بالسلع الغذائية تصاحبها أيضا قافلة بيطرية من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومعهد بحوث التناسليات الحيوانية، ومديرية الطب البيطري بمحافظة شمال سيناء، لتقديم خدمات الفحص والكشف والعلاج البيطري والتناسلي، وأعمال التحصين والجراحة بالمجان، لدعم المربين بالمحافظة.

-الزراعة تطلق أكبر قافلة محملة بالسلع الغذائية غاز الكلور سيارة متحركة إلى شمال سيناء الأربعاء

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